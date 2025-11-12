Monarquía
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Sánchez ve "especialmente doloroso" que Juan Carlos I elogie al dictador Franco

MADRID, 12/11/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras intervenir en el pleno que celebra este miércoles el Congreso. EFE/ ZIPI ARAGON
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bideoa: Sanchezentzat "bereziki mingarria" da Juan Carlos I.a erregeak Franco diktadorea goraipatzea

Última actualización

La portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha pedido un referéndum sobre la monarquía y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha parecido muy grave que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, critique al exjefe del Estado.

Franquismo Pedro Sánchez Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

EHKS denuncia la "criminalización" del antifascismo

Tras destacar que "la hipocresía antifascista de los partidos institucionales está quedando en evidencia", la portavoz de EHKS Garazi Navarro ha declarado que "las instituciones están abriendo las puertas al fascismo con total pasividad". Asimismo, ha señalado que "la extrema derecha está haciendo todo lo que quiere en las redes sociales, en los medios de comunicación y en la calle, haciendo apología del fascismo, incendiando locales tanto antifascistas como sindicales, difundiendo mentiras y bulos, golpeando a militantes sociales, etc".

Cargar más
Publicidad
X