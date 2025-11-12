Monarkia
Sanchezentzat "bereziki mingarria" da Juan Carlos I.ak Franco diktadorea goraipatzea

MADRID, 12/11/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras intervenir en el pleno que celebra este miércoles el Congreso. EFE/ ZIPI ARAGON
Ione Belarra Podemoseko bozeramaileak monarkiaren inguruko erreferendum bat eskatu du, eta Alberto Nuñez Feijoo PPko buruari oso larria iruditu zaio Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea Estatuburu ohia kritikatzea.

Frankismoa Pedro Sanchez Politika

EHKSk antifaxismoaren "kriminalizazioa" salatu du

Alderdi instituzionalen "hipokrisia antifaxista agerian" geratzen ari dela azpimarratu ostean, EHKSren bozeramaile Garazi Navarrok adierazi du "erakundeak ateak irekitzen" ari zaizkiola "faxismoari, pasibotasun osoz". Halaber, adierazi du eskuin muturra "nahi duen guztia" egiten ari dela sare sozialetan, komunikabideetan eta kalean, faxismoaren apologia eginez, lokal antifaxistei zein sindikalei su emanez, gezurrak eta buloak zabalduz, militante sozialak kolpatuz, etab".

