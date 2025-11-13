ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ansola: "El PNV es el único partido que, excepto con Vox, tiene las puertas abiertas a negociar con todos los demás partidos"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ansola: "EAJ da alderdi bakarra, Vox izan ezik, beste alderdi guztiekin negoziatzeko ateak zabalik dituena"
author image

EITB

Última actualización

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el presidente del Bizkai Buru Batzar ha señalado, además, que el Departamento de Seguridad impulsa la "transparencia" en la publicación del orígen de los detenidos.

EAJ-PNV Política

Te puede interesar

GRAFCAV6398. PAMPLONA, 13/11/2025.-El Debate del Estado de la Comunidad Foral ha arrancado con la intervención de la presidenta María Chivite, quien sin límite de tiempo expondrá la gestión de su Ejecutivo, tras lo que tomarán la palabra los diferentes portavoces parlamentario.Tras unas breves palabras del presidente del Parlamento, Unai Hualde, detallando las normas de la sesión, Chivite ha subido al estrado donde tras dar la bienvenida ha dejado ya el primero de sus mensajes: "Somos la comunidad con mayor calidad de vida de España y ofrecemos una estabilidad política e institucional que constata una manera de hacer las cosas que funciona". EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Chivite dice que en su Gobierno no hay "ningún indicio" de corrupción: "No me harán caer, no lo van a conseguir"

En su intervención en el pleno del Parlamento, que se ha prolongado por espacio de una hora y media, Chivite ha afirmado que "tan antisistema es cruzar contenedores como expandir bulos que debilitan las instituciones y la democracia". "No se extrañen cuando la ultraderecha les pase por encima, porque son ustedes quienes les están haciendo el trabajo sucio", ha trasladado a quienes insinúan corrupción en el Ejecutivo.
Bingen Zupiria
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Zupiria advierte de una manifestación no comunicada convocada para el sábado en Bilbao

El consejero de Seguridad ha querido remarcar una manifestación, "que no ha sido comunicada a la Ertzaintza, convocada y organizada por los grupos ultras que apoyan a nuestros principales clubes de fútbol". "Me gustaría que termináramos la jornada del sábado celebrando que todo haya transcurrido con normalidad y lo último que desearía es que tuviéramos un nuevo debate sobre el modelo policial de este país", ha apuntado.

Cargar más
Publicidad
X