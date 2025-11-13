ELKARRIZKETA EUSKADI IRRATIAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ansola: "EAJ da alderdi bakarra, Voxekin izan ezik, alderdi guztiekin negoziatzeko ateak zabalik dituena"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bizkai Buru Batzarreko presidenteak Euskadi Irratian egin duen elkarrizketa batean adierazi du, gainera, "gardentasuna" bultzatzen duela Segurtasun sailak atxilotuen jatorriak argitaratzeak. Gernikako Estatutuari dagokionez, azpimarratu du "traba politiko eta administratiboak" jartzen ari zaiela Espainiako Gobernua. 

EAJ Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Amnistiari buruzko azken hitza “aberria salbatu” nahi dute epaileek dutela ohartarazi du Puigdemontek

EBko abokatu nagusiak amnistia legearen inguruan emandako iritziaren inguruko balorazio ezberdinak egin dituzte aldeek. EBko abokatu nagusiak amnistia legeari babesa eman diola iritzi diote Junts, ERC eta Espainiako Gobernuak.  PPren ustez, berriz, amnistia legeak zuzenbide estatuaren printzipioak "urratu" dituela ondorioztatu du Europar Batasuneko abokatu nagusiak. 

Bingen Zupiria
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Zupiriak ohartarazi du larunbatean, Bilbon, komunikatu gabeko manifestazio baterako deialdia egin dela

Komunikatu gabeko manifestazioa Euskal Herriko futbol eta saskibaloi klub nagusietako taldeetako "muturreko zaleek" deitutakoa dela adierazi du Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak. Larunbatekoa "nahi nuke izatea festa eguna, aldarrikapen eguna, elkartasun eguna, eta ez istilu eguna. Nahiago nuke denok pozik amaitu, eta ez Polizia ereduaz eztabaidatzen",  esan du Zupiriak, Eusko Legebiltzarraren atarian egindako adierazpenetan.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X