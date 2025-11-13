Ansola: "EAJ da alderdi bakarra, Voxekin izan ezik, alderdi guztiekin negoziatzeko ateak zabalik dituena"
Bizkai Buru Batzarreko presidenteak Euskadi Irratian egin duen elkarrizketa batean adierazi du, gainera, "gardentasuna" bultzatzen duela Segurtasun sailak atxilotuen jatorriak argitaratzeak. Gernikako Estatutuari dagokionez, azpimarratu du "traba politiko eta administratiboak" jartzen ari zaiela Espainiako Gobernua.
CTB rechaza la propuesta de Diputación de Bizkaia para extender al 20 de febrero los descuentos en transportes
La institución foral mantiene su intención de prorrogar las actuales medidas tarifarias y seguirá trabajando para alcanzar un acuerdo con el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB).
Amnistiari buruzko azken hitza “aberria salbatu” nahi dute epaileek dutela ohartarazi du Puigdemontek
EBko abokatu nagusiak amnistia legearen inguruan emandako iritziaren inguruko balorazio ezberdinak egin dituzte aldeek. EBko abokatu nagusiak amnistia legeari babesa eman diola iritzi diote Junts, ERC eta Espainiako Gobernuak. PPren ustez, berriz, amnistia legeak zuzenbide estatuaren printzipioak "urratu" dituela ondorioztatu du Europar Batasuneko abokatu nagusiak.
Chiviteren hitzetan Gobernuan ez dago ustelkeria zantzurik: "Ez naute eroraraziko, ez dute lortuko"
Parlamentuan egindako osoko bilkuran, Chivitek esan duenez "edukiontziak gurutatzea bezain antisistema da instituzioak eta demokrazia ahultzen dituzten gezurrak zabaltzea". "Ez zaiteztela harritu ultraeskuinak gainetik pasatzen zaituztenean, zuek ari zarete haiei lan zikina egiten", esan die Gobernuan ustelkeria dagoela iradokitzen dutenei.
Mitxel Lakuntza: "Herri-ekimen legegile honen eztabaida ukatzea autogobernuari uko egitea da"
ELAren idazkari nagusiak ohartarazi duenez, ekimena tramitera ez onartzea "astakeria izango litzateke, iruzur demokratikoa", izan ere, "hori delako gizarteak legegintzan zuzenean parte hartzeko eskura duen mekanismo bakarra".
Eusko Legebiltzarrak atzera bota du Euskadirako gutxieneko soldata propioa ezartzeko ekimen legegilea
Hainbat sindikatuk bultzatutako eta 138.000 sinadurek babestutako proposamenak kontrako 44 boto (EAJ, PSE-EE, PP eta Vox) eta aldeko 27 (EH Bildu eta Sumar) jaso ditu, eta ez dute Legebiltzarrean eztabaidatuko.
Zupiriak ohartarazi du larunbatean, Bilbon, komunikatu gabeko manifestazio baterako deialdia egin dela
Komunikatu gabeko manifestazioa Euskal Herriko futbol eta saskibaloi klub nagusietako taldeetako "muturreko zaleek" deitutakoa dela adierazi du Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak. Larunbatekoa "nahi nuke izatea festa eguna, aldarrikapen eguna, elkartasun eguna, eta ez istilu eguna. Nahiago nuke denok pozik amaitu, eta ez Polizia ereduaz eztabaidatzen", esan du Zupiriak, Eusko Legebiltzarraren atarian egindako adierazpenetan.
Gutxieneko soldata propioaren eztabaida aurrera egiteko babesik gabe eztabaidatuko da gaur Legebiltzarrean
09:30etik aurrera, ELAk, LABek, ESKk, Steilasek, Hiruk eta Etxaldek Herri Ekimen Legegilea defendatuko dute (138.000 sinadura alde dituena) Eusko Legebiltzarrean, baina emaitza erabakita dagoela dirudi: EAJk eta PSE-EEk tramitazioaren aurka bozkatuko dute, Eusko Jaurlaritzaren irizpidearen ildotik.
Edurne Egañaren agintaldian Euskal Kirol Portuek egindako esleipen guztiak legezkoak direla defendatu du EAJk
Eusko Jaurlaritzak urriaren 28an kendu zuen Edurne Egaña EPKren zuzendari kargutik, eta Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza gaietarako aholkulari izendatu zuen.
Sanchezentzat "bereziki mingarria" da Juan Carlos I.ak Franco diktadorea goraipatzea
Ione Belarra Podemoseko bozeramaileak monarkiaren inguruko erreferendum bat eskatu du, eta Alberto Nuñez Feijoo PPko buruari oso larria iruditu zaio Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea Estatuburu ohia kritikatzea.