La abstención de Junts salva al Gobierno de Sánchez en la votación sobre las nucleares

El pleno del Congreso ha rechazado este jueves, gracias a la abstención de Junts, la enmienda que incorporó el PP en el Senado al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible para suprimir la "fecha de cese definitivo" de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes.

Una buena noticia para el presidente Pedro Sánchez cuando los de Carles Puigdemont acababan de anunciar su ruptura con el Gobierno y el mismo día en que la ley de amnistía logra el aval del abogado general de la UE. "Se ha quedado un buen día", han coincidido en destacar miembros del Ejecutivo y del PSOE al cierre del pleno del Congreso, donde el grupo socialista ha contestado con un sonoro aplauso y entre sonrisas al resultado de la votación.

La enmienda se ha desestimado con 171 votos a favor (PP, Vox y UPN), 172 en contra (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y mayoría del grupo mixto) y siete abstenciones (Junts).



La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha justificado su abstención en que la enmienda del PP no resolvía ningún problema ni estaba bien hecha y ha asegurado que el PP no ha contactado con ellos para pedirles su apoyo, porque "igual es una enmienda buena para Extremadura pero no para Cataluña".

Nogueras ha advertido después que el resultado no supone ningún cambio en su postura. "Si algunos piensan que el que no haya prosperado una enmienda del PP es una victoria, más grande será la derrota", ha asegurado.