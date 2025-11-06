RUPTURA
Junts formaliza su ruptura con el Gobierno español: bloqueará las leyes en trámite y futuras y no apoyará los Presupuestos

Junts ha anunciado que presentará enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo español, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026.
Miriam Nogueras. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Juntsek Gobernuarekin duen haustura formalizatu du, izapidetzen ari diren eta etorkizunean izango diren legeak blokeatuko ditu eta ez ditu Aurrekontuak babestuko
Agencias | EITB

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha formalizado la ruptura con el Gobierno que anunció la pasada semana y lo ha hecho anunciando enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026.

"La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", ha sentenciado Nogueras en una comparecencia en el Congreso acompañada de los otros seis diputados de Junts, en la que ha recriminado al presidente Pedro Sánchez que, una semana después del anuncio de la decisión de su formación, aún no haya explicado cómo piensa gobernar sin el apoyo de su partido.

Mientras Nogueras se dirigía a los medios, Junts estaba registrando las enmiendas de totalidad a las 25 leyes del Gobierno que aún no han arrancado su tramitación. Además, ha dejado claro que no votarán a favor de otras 21 que aún están en trámite y que también pedirán la devolución al Ejecutivo de las próximas que pueda presentar.

"Pedro Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la 'Ley Bolaños' o la 'Ley Begoña'", ha aseverado, lamentando que el Gobierno haya perdido lo que Junts considera "una oportunidad histórica" por no cumplir los acuerdos que alcanzaron con los de Carles Puigdemont a cambio del apoyo a la investidura de Sánchez.

Mano tendida del Gobierno español

El Ejecutivo español ha insistido en los argumentos que expuso después de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, informase de que su partido rompía el acuerdo al que había llegado con el PSOE al inicio de la legislatura.

"Mano tendida siempre", han subrayado fuentes del Gobierno tras conocer el nuevo paso dado por Junts.

En esa línea, han subrayado que el Ejecutivo mantiene su disposición abierta al diálogo y el entendimiento con todos los grupos parlamentarios dispuestos a mejorar la vida de los ciudadanos, tanto en Cataluña como en el resto de España.

Reacciones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la decisión de Junts evidencia que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no cuenta con estabilidad. "¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?", ha enfatizado Feijóo en su cuenta en X poco después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, haya anunciando enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026. "La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", ha sentenciado en una comparecencia en la Cámara Baja.

