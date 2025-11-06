HAUSTURA
Juntsek Espainiako Gobernuarekiko haustura formalizatu du: tramitean diren legeak eta gerora etor litezkeenak blokeatuko ditu, eta ez ditu aurrekontuak babestuko

Juntsek iragarri du osoko zuzenketak aurkeztuko dituela Espainiako Gobernuak legeak aurkezten dituen guztietan, kontrako botoa emango duela dagoeneko izapidetzen ari direnetan, eta ez dituela babestuko 2026rako aurrekontuak.

MADRID (ESPAÑA), 06/11/2025.- La portavoz en el Congreso de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras (d) durante la rueda de prensa de este jueves de Junts en el Congreso para analizar el momento que atraviesa la legislatura. EFE/ Fernando Villar
Miriam Nogueras. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Joan den astean Juntsek iragarri zuen haustura formalizatu du gaur alderdiak Miriam Nogueras bozeramailearen bitartez, eta adierazi du Gobernuak aurkezten dituen lege guztien aurrean osoko zuzenketak egingo dituela, kontrako botoa emango duela proposamen guztietan, eta iragarri du 2026rako aurrekontuak ez dituztela babestuko.

"Pedro Sanchezen legealdia blokeatuta dago", esan du Noguerasek Kongresuan, Juntseko gainerako sei diputatuekin batera egindako agerraldian, eta Pedro Sanchez presidenteari aurpegiratu dio alderdiaren erabakia iragarri eta astebetera ez duela azaldu nola gobernatuko duen Juntsen babesik gabe.

Nogueras hedabideen aurrean zegoen bitartean, Junts osoko zuzenketak erregistratzen ari zen, tramitatzen hasi ez diren Espainiako Gobernuaren 25 legeen gainean. Gainera, argi utzi du ez dutela bozkatuko izapidetzen ari diren beste 21 legeren alde, eta adierazi du Gobernuari eskatuko diotela aurkez ditzakeen hurrengoak aurrez bidaltzea.

"Pedro Sanchezek ezingo ditu aurrekontuak onartu, ezta Bolaños eta Begoña legeak ere ", baieztatu du, eta Gobernuak Juntsen ustez "aukera historikoa" galdu izana deitoratu du, Sanchezen inbestidurari babesa ematearen truke Carles Puigdemontekin lortutako akordioak ez betetzeagatik.

