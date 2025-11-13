Juntsen abstentzioak Sanchezen Gobernuari arnasa eman dio, nuklearrei buruzko bozketan
Espainiako Gobernuarekiko haustura formalizatu eta hamar egunera, Carles Puigdemonten alderdiak PPren zuzenketa batek aurrera egitea eragotzi du. Txalo zaparrada batekin eratzun dute PSOEko diputatuek.
Juntsen abstentzioak arnasa eman dio, gaur, Pedro Sanchezen Gobernuari, Kongresuan nuklearrei buruz egin den bozketan. Mugikortasun Iraunkorraren lege-proiektuari Alderdi Popularrak jarritako zuzenketa bota dute atzera: Almaraz, Asco I eta Cofrenteseko zentral nuklearren "behin betiko itxiera data" kentzea eskatzen zuten popularrek.
Ikusmina zegoen, orain hamar egun Juntsek Sanchezen Exekutiboarekin haustura formalizatu zuenetik, gaurkoa zelako lehendabiziko bozketa. Pozik hartu dute emaitza diputatu sozialistek, eta txalo zaparrada batekin erantzun dute.
Gainera, Europar Batasuneko abokatu nagusiak Amnistia Legearen bidezkotasuna berretsi duen egunarekin bat egin du Kongresuko bozketak, eta albiste hori ere baliatu dute PSOEko kideek, "egun ona" izan dela nabarmentzeko.
Zuzenketaren alde 171 kidek bozkatu dute (PP, Vox eta UPN); 172k, kontra (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV eta talde mistoko gehienak); eta zazpi abstenitu egin dira (Junts).
Bozketaren ondoren, Miriam Nogueras Juntsek Kongresuan duen eledunak argitu du bere alderdiaren jarrera ez dela ezertan aldatu. "Bakarren batek uste badu hau garaipen bat dela, porrota handiagoa izango da", esan du.
Abstenitzeko arrazoien artean, PPren zuzenketa ondo planteatu gabe egotea aipatu du. Halaber, azaldu du popularrak ez direla eurekin harremanetan jarri, babesa eskatzeko. "Baliteke Extremadurarako zuzenketa egokia izatea, baina ez Kataluniarako".
