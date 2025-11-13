KONGRESUA
Juntsen abstentzioak Sanchezen Gobernuari arnasa eman dio, nuklearrei buruzko bozketan

Espainiako Gobernuarekiko haustura formalizatu eta hamar egunera, Carles Puigdemonten alderdiak PPren zuzenketa batek aurrera egitea eragotzi du. Txalo zaparrada batekin eratzun dute PSOEko diputatuek. 

 

Miriam Nogueras (Junts), gaur, Kongresuan. Argazkia: EFE

EITB

Juntsen abstentzioak arnasa eman dio, gaur, Pedro Sanchezen Gobernuari, Kongresuan nuklearrei buruz egin den bozketan. Mugikortasun Iraunkorraren lege-proiektuari Alderdi Popularrak jarritako zuzenketa bota dute atzera: Almaraz, Asco I eta Cofrenteseko zentral nuklearren "behin betiko itxiera data" kentzea eskatzen zuten popularrek. 

Ikusmina zegoen, orain hamar egun Juntsek Sanchezen Exekutiboarekin haustura formalizatu zuenetik, gaurkoa zelako lehendabiziko bozketa. Pozik hartu dute emaitza diputatu sozialistek, eta txalo zaparrada batekin erantzun dute. 

Gainera, Europar Batasuneko abokatu nagusiak Amnistia Legearen bidezkotasuna berretsi duen egunarekin bat egin du Kongresuko bozketak, eta albiste hori ere baliatu dute PSOEko kideek, "egun ona" izan dela nabarmentzeko. 

Zuzenketaren alde 171 kidek bozkatu dute (PP, Vox eta UPN); 172k, kontra  (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV eta talde mistoko gehienak); eta zazpi abstenitu egin dira (Junts). 

Bozketaren ondoren, Miriam Nogueras Juntsek Kongresuan duen eledunak argitu du bere alderdiaren jarrera ez dela ezertan aldatu. "Bakarren batek uste badu hau garaipen bat dela, porrota handiagoa izango da", esan du. 

Abstenitzeko arrazoien artean, PPren zuzenketa ondo planteatu gabe egotea aipatu du. Halaber, azaldu du popularrak ez direla eurekin harremanetan jarri, babesa eskatzeko. "Baliteke Extremadurarako zuzenketa egokia izatea, baina ez Kataluniarako". 

 

Diputatuen Kongresua Psoe Junts per Catalunya Carles Puigdemont Pedro Sanchez Espainiako gobernua Katalunia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

GRAFCAT4038. BARCELONA, 27/10/2025.- El presidente de JxCat, Carles Puigdemont (c), junto al secretario general, Jordi Turull (d), y la vicepresidenta, Míriam Nogueras (i), durante la reunión de la ejecutiva de JxCat que se ha celebrado este lunes en Perpiñán (Francia) en la que se ha decidido por "unanimidad" romper sus acuerdos con el PSOE.EFE/ JxCat/Nuria Camera SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Amnistiari buruzko azken hitza “aberria salbatu” nahi duten epaileek dutela ohartarazi du Puigdemontek

EBko abokatu nagusiak amnistia legearen gainean emandako iritzia dela eta balorazio ezberdinak egin dituzte aldeek. EBko abokatu nagusiak amnistia legeari babesa eman diola iritzi diote Junts, ERC eta Espainiako Gobernuak.  PPren ustez, berriz, amnistia legeak zuzenbide estatuaren printzipioak "urratu" dituela ondorioztatu du Europar Batasuneko abokatu nagusiak. 

