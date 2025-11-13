PROZESUAK
EBko abokatu nagusiak Puigdemonten amnistiarako bidea argitu du: "ez da autoamnistia bat"

Dean Spielmann Europar Batasuneko abokatu nagusiaren ustez, Espainiako amnistia legea ez dago terrorismoaren aurkako Europako zuzentarauaren aurka, baina babes judizial eraginkorrerako eskubidearekin gatazkak egon daitezkeela ohartarazi du.
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia). La ejecutiva de Junts, con Puigdemont al frente, ha acordado por unanimidad romper con el PSOE. La decisión deberá ser ratificada por la militancia en consulta interna este miércoles y jueves. Antes, la formación celebrará este martes un Consell Nacional en Barcelona para abordar la decisión acordada. Glòria Sánchez / Europa Press 27 OCTUBRE 2025;PUIGDEMONT;CARLES PUIGDEMONT;FRANCIA;PERPIGNAN;JUNTS;RUEDA DE PRENSA;GOBIERNO;RUPTURA;PSOE;SÁNCHEZ 27/10/2025
Puigdemont. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasuneko abokatu nagusiak, Dean Spielmannek, defendatu du amnistiaren legea aplika dakiekeela bidegabeko eralgitzearen delituei eta terrorismo-delituei, nahiz eta zalantzan jarri epaileei bi hilabeteko epea ematea legea aplikatzeko.

Abokatu nagusiak, argitaratu dituen ondorioetan, argudiatu du Kataluniako 2017ko prozesu independentistaren gastuek ez zutela eraginik izan EBren finantza-interesetan.

Halaber, adierazi du Auzitegi Nazionalean ikertutako terrorismo-delituen amnistiak ere ez duela urratzen terrorismo-delituen aurkako borrokari buruzko zuzentaraua.

Abokatu nagusiaren esanetan, legea "adiskidetze politiko eta sozialaren benetako testuinguru batean onartu dela dirudi, eta ez da autoamnistia bat", eta ez du "giza eskubideen urraketa larririk jasotzen".

Ohartarazi du legeak auzitegiei bi hilabeteko epea emanda arriskua dagoela amnistia aplikatzeko (hala ere, zehaztu du Espainiako Gobernuak adierazi duela epe hori "guztiz adierazgarria" dela), eta uste du ez datorrela bat Europako zuzenbidearekin jurisdikzio-organo nazionalak behartzea absoluzio-ebazpena ematera eta kautela-neurriak jasotzera gehienez ere bi hilabeteko epean, nahiz eta EBJAri kontsulta egin eta hark oraindik ebatzi ez.

Horregatik, uste du "Amnistiari buruzko Lege Organikoaren zenbait xedapen, kontabilitate-erantzukizunaren salbuespenari buruzkoak, bateraezinak izan daitezkeela babes judizial eraginkorrerako eskubidearekin", argitaratu dituen ondorioen arabera.

