EBko abokatu nagusiak Puigdemonten amnistiarako bidea argitu du: "ez da autoamnistia bat"
Europar Batasuneko abokatu nagusiak, Dean Spielmannek, defendatu du amnistiaren legea aplika dakiekeela bidegabeko eralgitzearen delituei eta terrorismo-delituei, nahiz eta zalantzan jarri epaileei bi hilabeteko epea ematea legea aplikatzeko.
Abokatu nagusiak, argitaratu dituen ondorioetan, argudiatu du Kataluniako 2017ko prozesu independentistaren gastuek ez zutela eraginik izan EBren finantza-interesetan.
Halaber, adierazi du Auzitegi Nazionalean ikertutako terrorismo-delituen amnistiak ere ez duela urratzen terrorismo-delituen aurkako borrokari buruzko zuzentaraua.
Abokatu nagusiaren esanetan, legea "adiskidetze politiko eta sozialaren benetako testuinguru batean onartu dela dirudi, eta ez da autoamnistia bat", eta ez du "giza eskubideen urraketa larririk jasotzen".
Ohartarazi du legeak auzitegiei bi hilabeteko epea emanda arriskua dagoela amnistia aplikatzeko (hala ere, zehaztu du Espainiako Gobernuak adierazi duela epe hori "guztiz adierazgarria" dela), eta uste du ez datorrela bat Europako zuzenbidearekin jurisdikzio-organo nazionalak behartzea absoluzio-ebazpena ematera eta kautela-neurriak jasotzera gehienez ere bi hilabeteko epean, nahiz eta EBJAri kontsulta egin eta hark oraindik ebatzi ez.
Horregatik, uste du "Amnistiari buruzko Lege Organikoaren zenbait xedapen, kontabilitate-erantzukizunaren salbuespenari buruzkoak, bateraezinak izan daitezkeela babes judizial eraginkorrerako eskubidearekin", argitaratu dituen ondorioen arabera.
Zure interesekoa izan daiteke
AEBko administrazioa ireki dute: 43 egun iraun duen eta inoizko luzeena izan den itxialdiari amaiera eman diote
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bart sinatu du administrazioaren itxierari amaiera eman dion legea. Urtarrilaren 30era arteko aurrekontua onartu dute, eta Ordezkarien Ganberak 2026rako partidak osorik onartu beharko ditu, berriro itxialdirik egon ez dadin.
Albiste izango dira: 10 urte Bataclan aretoko atentatuetatik, gutxieneko soldata propioa Eusko Legebiltzarrean eta Korrikaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
David Bataclanen bahituta eduki zuten: “Minutu oro oroitzen dut gertatutakoa, tenperatura, usainak, armak…”
Eraso jihadista batean, 132 pertsona hil ziren Parisen, 2015eko azaroaren 13an; gehienak, Bataclan aretoan. 10. urteurrena da, eta biziraun zuen David Fritz elkarrizketatu du EITBk. 10 lagunekin batera bahitu zuten, bi ordu eta erdiz. Haren aurrean jendea hil zuten. Bizipen hark traumak utzi dizkio, eta memorian iltzatuta ditu ikusitakoen irudiak. Terapia gisa, bi liburu idatzi ditu ordutik.
Macronen pentsioen erreforma bertan behera utzi du Frantziako Asanblea Nazionalak
2023an onartutako erreformak polemika piztu zuen hasieratik eta herrialdeak bizi izan duen krisi politikoaren arrazoi nagusiena izan da. Alderdi Sozialistak erreforma bertan behera uztea baldintza gisa jarri zuen Sebastien Lecornuren gobernua erortzen ez uzteko.
Krisia BBCn: Zer gertatu da eta zein dira hurrengo pausoak?
Tim Davie Erresuma Batuko irrati-telebista publikoaren zuzendari nagusiak eta Deborah Turness albistegien zuzendariak dimisioa eman dute, Trumpen hitzaldi baten manipulatutako bertsioa emititzeagatik.
Fung-wong tifoiak 27 hildako utzi ditu Filipinetan eta 3,6 milioi pertsonari eragin dizkio kalteak
Galerak oso handiak dira, milaka etxe suntsituta edo kaltetuta daude, 170.000 familia ebakuazio-zentroetan daude babes hartuta, eta komunikazioa oso zaila da, 37 zubi erori baitira, eta gutxienez 12 errepide nazional urak hartu ditu.
Manifestari talde bat Brasilgo COP30ean sartu da, milamilioidunenei zerga gehiago jarri diezaietela eskatzeko
Belemen, manifestariek Nazio Batuen Erakundeak kudeatzen duen COP30eko gune urdinean sartzea lortu dute. Amazoniako petrolio-ustiategien aurka protesta egin dute eta milamilioidunenek ingurumen-zergak handiagoak ordaindu ditzatela eskatu dute. Lula presidentearen aurkako mezuak ere zabaldu dituzte, Amazoniaren egoera ofizialki onartzen dena baino okerragoa dela salatuz.
Sarajevoko setioan zibilei tiro egitearen truke ordaindu omen zuten italiarrak ikertzen ari da Milango Fiskaltza
Alessandro Gobbis fiskalak ikerketa bat ireki du eskuin muturrarekin lotura duten italiar batzuei buruz. Sarajevoko setioan (1992-1996) frankotiratzaile gisa jarduteko 100.000 euro ordaintzea egozten diete.
Atentatu suizida batek gutxienez hamabi pertsona hil ditu Pakistango hiriburuko auzitegi batetik gertu
Pakistango atentatua eta astelehenean izandako Indiako leherketa ikertzeko eskatu du NBEko idazkari nagusiak.