Mitxel Lakuntza: "Negar el debate de esta Iniciativa Legislativa Popular es renegar del autogobierno"
El secretario general de ELA ha advertido de que no admitir a trámite esta iniciativa "constituiría una barbaridad, un fraude antidemocrático", dado que la ILP es "el único mecanismo a disposición de la ciudadanía para intervenir directamente en las labores legislativas".
Te puede interesar
CTB rechaza la propuesta de Diputación para extender al 20 de febrero los descuentos en transportes
La institución foral mantiene su intención de prorrogar las actuales medidas tarifarias y seguirá trabajando para alcanzar un acuerdo con el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB).
Puigdemont avisa de que la última palabra sobre la amnistía la tienen unos jueces que buscan "salvar la patria"
Junts, ERC y el Gobierno español han celebrado el aval del abogado de la UE a la amnistía. El PP, por su parte, considera que el Abogado General del TJUE ratifica que con la ley de amnistía se "vulneró el Estado de Derecho".
Chivite dice que en su Gobierno no hay "ningún indicio" de corrupción: "No me harán caer, no lo van a conseguir"
En su intervención en el pleno del Parlamento, que se ha prolongado por espacio de una hora y media, Chivite ha afirmado que "tan antisistema es cruzar contenedores como expandir bulos que debilitan las instituciones y la democracia". "No se extrañen cuando la ultraderecha les pase por encima, porque son ustedes quienes les están haciendo el trabajo sucio", ha trasladado a quienes insinúan corrupción en el Ejecutivo.
Ansola: "El PNV es el único partido que, excepto con Vox, tiene las puertas abiertas a negociar con todos los demás partidos"
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el presidente del Bizkai Buru Batzar ha señalado, además, que el Departamento de Seguridad impulsa la "transparencia" en la publicación del orígen de los detenidos.
El Parlamento vasco rechaza la ILP para establecer un salario mínimo propio para Euskadi
La propuesta, impulsada por varios sindicatos y avalada por 138.000 firmas, ha recibido 44 votos en contra (PNV, PSE-EE, PP y Vox) y 27 a favor (EH Bildu y Sumar), y no será debatida en la Cámara autonómica. Los defensores de la iniciativa han denunciado un bloqueo democrático que impide a la ciudadanía intervenir directamente en la legislación.
Zupiria advierte de una manifestación no comunicada convocada para el sábado en Bilbao
El consejero de Seguridad ha querido remarcar una manifestación, "que no ha sido comunicada a la Ertzaintza, convocada y organizada por los grupos ultras que apoyan a nuestros principales clubes de fútbol". "Me gustaría que termináramos la jornada del sábado celebrando que todo haya transcurrido con normalidad y lo último que desearía es que tuviéramos un nuevo debate sobre el modelo policial de este país", ha apuntado.
El debate del salario mínimo vasco llega al Parlamento sin apoyos para prosperar
A partir de las 9:30, ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde defenderán en el Parlamento Vasco la Iniciativa Legislativa Popular avalada por 138.000 firmas, aunque el resultado parece ya decidido: PNV y PSE-EE votarán en contra de su tramitación, en línea con el criterio del Gobierno Vasco.
El PNV defiende la legalidad de todas las adjudicaciones de Euskal Kirol Portuak en el mandato de Edurne Egaña
El Gobierno Vasco cesó a Egaña el 28 de octubre de su cargo de directora de EPK y la nombró asesora en Asuntos Agropecuarios y Pesqueros.
Sánchez ve "especialmente doloroso" que Juan Carlos I elogie al dictador Franco
La portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha pedido un referéndum sobre la monarquía y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha parecido muy grave que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, critique al exjefe del Estado.