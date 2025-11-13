Eusko Legebiltzarra
Mitxel Lakuntza: "Herri-ekimen legegile honen eztabaida ukatzea autogobernuari uko egitea da"

18:00 - 20:00

Mitxel Lakuntza. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

ELAren idazkari nagusiak ohartarazi duenez, ekimena tramitera ez onartzea "astakeria izango litzateke, iruzur demokratikoa", izan ere, "hori delako gizarteak legegintzan zuzenean parte hartzeko eskura duen mekanismo bakarra".

Ela Sindikatua Eusko Legebiltzarra Politika

GRAFCAT4038. BARCELONA, 27/10/2025.- El presidente de JxCat, Carles Puigdemont (c), junto al secretario general, Jordi Turull (d), y la vicepresidenta, Míriam Nogueras (i), durante la reunión de la ejecutiva de JxCat que se ha celebrado este lunes en Perpiñán (Francia) en la que se ha decidido por "unanimidad" romper sus acuerdos con el PSOE.EFE/ JxCat/Nuria Camera SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Amnistiari buruzko azken hitza “aberria salbatu” nahi dute epaileek dutela ohartarazi du Puigdemontek

EBko abokatu nagusiak amnistia legearen inguruan emandako iritziaren inguruko balorazio ezberdinak egin dituzte aldeek. EBko abokatu nagusiak amnistia legeari babesa eman diola iritzi diote Junts, ERC eta Espainiako Gobernuak.  PPren ustez, berriz, amnistia legeak zuzenbide estatuaren printzipioak "urratu" dituela ondorioztatu du Europar Batasuneko abokatu nagusiak. 

Bingen Zupiria
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Zupiriak ohartarazi du larunbatean, Bilbon, komunikatu gabeko manifestazio baterako deialdia egin dela

Komunikatu gabeko manifestazioa Euskal Herriko futbol eta saskibaloi klub nagusietako taldeetako "muturreko zaleek" deitutakoa dela adierazi du Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak. Larunbatekoa "nahi nuke izatea festa eguna, aldarrikapen eguna, elkartasun eguna, eta ez istilu eguna. Nahiago nuke denok pozik amaitu, eta ez Polizia ereduaz eztabaidatzen",  esan du Zupiriak, Eusko Legebiltzarraren atarian egindako adierazpenetan.

