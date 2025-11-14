Etxanobe volverá a llevar al CTB la prórroga de los descuentos en el transporte público
La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha anunciado que volverá a presentar ante el Consejo del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) la propuesta para prorrogar hasta el 20 de febrero los actuales descuentos en el transporte público, después de que el miércoles la iniciativa fuese rechazada por la oposición del PSE-EE.
La dirigente foral ha pedido a los socialistas que aclaren cuáles son “sus dudas jurídicas”, al tiempo que ha asegurado que la propuesta cuenta con todos los avales técnicos y legales del propio Consorcio.
Etxanobe ha recordado que la prórroga pretende ofrecer un marco de seguridad ante la incertidumbre generada por la falta de decisión del Gobierno central sobre la continuidad de su financiación de descuentos.
“No sabemos qué va a hacer el Gobierno Sánchez y, ante ese contexto, convoqué al CTB para ofrecer un marco de garantía”, ha subrayado la diputada tras participar en un acto en Barakaldo.
La diputada general ha reiterado que el CTB es “plenamente competente para establecer las tarifas que considere oportunas, con independencia de lo que vaya a hacer el Gobierno central”, y ha destacado que una medida similar ya se aplicó en 2024 “sin ningún tipo de problema”. Por ello, ha insistido en que las dudas expresadas por el PSE deben ser explicadas y contrastadas.
Pese al rechazo del Consejo, la Diputación de Bizkaia continuará negociando para “habilitar la propuesta” y poder compensar a los usuarios vizcaínos, tal y como ya explicaron ayer fuentes forales. Etxanobe ha recordado, además, que existe la posibilidad de activar un procedimiento de urgencia si la falta de acuerdo se prolonga.
La dirigente foral se ha comprometido a volver a llevar la prórroga al CTB y ha expresado su deseo de que el asunto se resuelva cuanto antes: “Mi objetivo es que el 1 de enero tengamos certidumbre. Es un tema relevante para la ciudadanía y confío en que podamos alcanzar un acuerdo”.
