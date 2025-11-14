Garraio publikoa
Etxanobek garraio publikoko deskontuak luzatzeko proposamena eramango du berriro CTBra

Bizkaiko Garraio Partzuergoak tarifak ezartzeko eskumen osoa duela esan du Bizkaiko ahaldun nagusiak, eta urtarrilaren 1ean amaitu baino lehen akordio bat lortzea espero duela erantsi du.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, en la presentación de presupuestos para 2026. EUROPA PRESS 31/10/2025
Elixabete Etxanobe, Bizkaiko diputatu nagusia. Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak iragarri du berriro aurkeztuko duela Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Kontseiluan gaur egun garraio publikoan dauden deskontuak otsailaren 20ra arte luzatzeko proposamena. Izan ere, asteazkenean PSE-EEren oposizioak atzera bota zuen ekimena.

Diputatuak "zalantza juridikoak" zeintzuk diren argitzeko eskatu die sozialistei, eta ziurtatu du proposamenak Partzuergoaren beraren abal tekniko eta legal guztiak dituela.

Etxanobek gogorarazi du luzapenak segurtasun-esparru bat eskaini nahi duela, Espainiako Gobernuak deskontuen finantzaketari buruzko erabakirik hartu ez izanak sortutako ziurgabetasunaren aurrean.

"Ez dakigu zer egingo duen Sanchezen gobernuak, eta, testuinguru horren aurrean, CTBri dei egin nion berme esparru bat eskaintzeko", azpimarratu du diputatuak Barakaldon egindako ekitaldi batean.

Bizkaiko ahaldun nagusiak berretsi du CTBk eskumena duela "egokitzat jotzen dituen tarifak ezartzeko, gobernu zentralak egingo duena gorabehera", eta nabarmendu du antzeko neurri bat aplikatu zela 2024an, "inolako arazorik gabe". Horregatik, Etxanobek azpimarratu du PSE-EEk adierazitako zalantzak azaldu eta egiaztatu behar dituela.

Foru iturriek esandakoaren arabera, Bizkaiko Foru Aldundiak negoziatzen jarraituko du "proposamena bideratzeko" eta bizkaitarrak konpentsatu ahal izateko, Kontseiluaren ezetza jaso arren. Horren harira, Etxanobek gogorarazi du premiazko prozedura bat aktibatzeko aukera dagoela oraindik akordiorik eza luzatzen bada.

Horrenbestez, Elixabete Etxanobek konpromisoa hartu du luzapena CTBra eramateko, eta adierazi du gaia lehenbailehen konpontzea nahi duela: "Nire helburua urtarrilaren 1ean ziurtasuna izatea da. Herritarrentzat gai garrantzitsua da, eta espero dut akordio bat lortzea".

Psoe Bizkaia Politika Bizkaiko Foru Aldundia Garraio publikoa

