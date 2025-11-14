Caso Koldo
La UCO registra la sede de Acciona en Bilbao por una pieza secreta sobre Cerdán

Fuentes próximas a la investigación han informado de que los agentes han acudido a las sedes de Bilbao y Madrid para efectuar los registros ordenados por el magistrado en una diligencia en la que no se prevén detenciones.
MADRID, 15/10/2025.- El exministro Jose Luis Ábalos, a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo, donde está citado para declarar ante el magistrado Leopoldo Puente, que revisará su situación de libertad tras escuchar sus explicaciones ante un informe que detectó "desembolsos" de 95.437 euros de ingresos sin declarar, así como descuadres en algunos pagos en efectivo que le hizo el PSOE. EFE/Zipi Aragón
José Luis Ábalos. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Accionaren Bilboko egoitza miatu du Guardia Zibilak 'Koldo auzia'rekin lotutako informazioa lortzeko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este viernes la sede de Acciona en Bilbao en el marco de una pieza secreta abierta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre el exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

Fuentes próximas a la investigación han informado de que los agentes han acudido a las sedes de Bilbao y Madrid para efectuar los registros ordenados por el magistrado en una diligencia en la que no se prevén detenciones. 

Acciona es la adjudicataria de varias obras públicas en las que la UCO puso el foco en la investigación del Supremo a Santos Cerdán y al exministro José Luis Ábalos, entre otros, por un presunto reparto de mordidas en adjudicaciones pública.

Uno de los informes apuntó al pago de "altas cantidades de dinero" a Ábalos y a su exasesor Koldo García presuntamente a cambio de contratos públicos, y habló de "contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona".

Concretamente, el informe de la UCO que derivó en la dimisión de Santos Cerdán como diputado y secretario de Organización del PSOE apuntaba a posible irregularidades en la adjudicaciones a Acciona de la obra del túnel de Belate, en Navarra. 

Psoe Bilbao Corrupción Política Política

