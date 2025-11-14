Koldo auzia

Accionaren Bilboko egoitza miatu du Guardia Zibilak 'Koldo auzia'rekin lotutako informazioa lortzeko

Ikerketako iturriek jakitera eman dutenez, Bizkaiko hiriburuko egoitzara ez ezik, Madrilgora ere sartu dira agenteak, epaileak hala aginduta. Egoitza miatu bai, baina ez dute inor atxilotu.

MADRID, 15/10/2025.- El exministro Jose Luis Ábalos, a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo, donde está citado para declarar ante el magistrado Leopoldo Puente, que revisará su situación de libertad tras escuchar sus explicaciones ante un informe que detectó "desembolsos" de 95.437 euros de ingresos sin declarar, así como descuadres en algunos pagos en efectivo que le hizo el PSOE. EFE/Zipi Aragón
José Luis Ábalos. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibileko UCO Unitate Zentral Operatiboak (UCO) Accionak Bilbon duen egoitza miatu du ostiral honetan, Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko epaileak aginduta, Santos Cerdan PSOEko buruzagi ohiari buruzko informazioa lortze aldera.

Ikerketaren gertuko iturriek jakitera eman dutenez, agenteak Bilboko eta Madrilgo egoitzetara joan dira epaileak agindutako miaketak egitera. 

Gorena, besteak beste, Santos Cerdan eta Jose Luis Abalos espainiar ministro ohia ikertzen hasi zenean, Guardia Zibilak fokua jarri zuen zenbait lan publikoren esleipenduna da Acciona.

Txostenetako batean ondorioztatu zuten, ustez "diru kopuru handiak" eman zizkiotela Abalosi eta haren aholkulari ohi Koldo Garciari, kontratu publikoen truke.

