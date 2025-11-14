Accionaren Bilboko egoitza miatu du Guardia Zibilak 'Koldo auzia'rekin lotutako informazioa lortzeko
Ikerketako iturriek jakitera eman dutenez, Bizkaiko hiriburuko egoitzara ez ezik, Madrilgora ere sartu dira agenteak, epaileak hala aginduta. Egoitza miatu bai, baina ez dute inor atxilotu.
Guardia Zibileko UCO Unitate Zentral Operatiboak (UCO) Accionak Bilbon duen egoitza miatu du ostiral honetan, Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko epaileak aginduta, Santos Cerdan PSOEko buruzagi ohiari buruzko informazioa lortze aldera.
Ikerketaren gertuko iturriek jakitera eman dutenez, agenteak Bilboko eta Madrilgo egoitzetara joan dira epaileak agindutako miaketak egitera.
Gorena, besteak beste, Santos Cerdan eta Jose Luis Abalos espainiar ministro ohia ikertzen hasi zenean, Guardia Zibilak fokua jarri zuen zenbait lan publikoren esleipenduna da Acciona.
Txostenetako batean ondorioztatu zuten, ustez "diru kopuru handiak" eman zizkiotela Abalosi eta haren aholkulari ohi Koldo Garciari, kontratu publikoen truke.
