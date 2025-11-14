Euskal Selekzioa vs. Palestina
Pello Otxandiano dice que el sábado en Bilbao "debe ser un día pacífico porque reclamamos la paz" en Palestina

Pello Otxandiano
18:00 - 20:00
Pello Otxandiano. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Pello Otxandianok dio larunbata "egun baketsua" izan behar dela Palestinan "bakea eskatzen dugulako"

Última actualización

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha afirmado  que no está preocupado ante la posibilidad de que pueda haber incidentes este sabado en la previa del partido solidario entre la Euskal Selekzioa y Palestina que se celebrará en el estadio de San Mamés de Bilbao, y ha destacado que "debe ser un día pacífico porque reclamamos la paz" para Palestina.

Pello Otxandiano Palestina EH Bildu Política

