Euskal Selekzioa vs Palestina
Pello Otxandianok dio larunbata "egun baketsua" izan behar dela Palestinan "bakea eskatzen dugulako"

Pello Otxandiano
18:00 - 20:00
Pello Otxandiano. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Pello Otxandiano EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi du ez dagoela kezkatuta larunbat honetan Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partida solidarioaren atarian istiluak egon daitezkeelako, Bilboko San Mames estadioan, eta nabarmendu du "egun baketsua" izan behar dela, "bakea eskatzen dugulako".

Pello Otxandiano Palestina EH Bildu Politika

