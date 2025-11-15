Euskal Selekzioa vs. Palestina
Imanol Pradales: "Decimos al mundo que somos una nación y que queremos la oficialidad"

Imanol Pradales lehendakaria, Euskal Selekzioa eta Palestinaren arteko partidaren atarian
Imanol Pradales lehendakaria. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Imanol Pradales: "Munduari esaten diogu nazio bat garela eta ofizialtasuna nahi dugula"
author image

EITB

Última actualización

El lehendakari Imanol Pradales ha estado presenciando el partido entre Euskal Selekzioa y Palestina. Previo al encuentro, el lehendakari ha destacado el carácter reivindicativo del evento y ha mostrado su solidaridad con el pueblo palestino. Además, Pradales ha asegurado estar trabajando en la oficialidad de la Euskal Selekzioa.

Representantes políticos de diferentes formaciones también han estado presentes en la previa del partido entre Euskal Selekzioa y Palestina

Más allá del fútbol, representantes políticos de diferentes formaciones también han estado presentes en los prolegómenos del partido entre la Euskal Selekzioa y Palestina; entre ellos, Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Gobierno Vasco; Aitor Esteban, presidente del EBB del PNV; y Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE.

