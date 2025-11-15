Imanol Pradales: "Munduari esaten diogu nazio bat garela eta ofizialtasuna nahi dugula"
Imanol Pradales lehendakaria ere izan da Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidan. Atarian, lehendakariak ekitaldiaren izaera aldarrikatzailea azpimarratu du eta elkartasuna adierazi dio Palestinako herriari. Horrekin batera, Euskal Selekzioaren ofizialtasunean lanean direla adierazi du Pradalesek.
Ordezkari politikoak presente izan dira Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarian
Futbolaz haratago, ordezkari politikoak presente izan dira Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarian. Horien artean, Pello Otxandiano, EH Bilduko bozeramailea Eusko Jaurlaritzan; Aitor Esteban, EAJren EBBko lehendakaria; eta Eneko Andueza, PSE-EEko idazkari nagusia.
Espainiako Gobernuak auzitegietara eramango du Ayuso, kontzientzia eragozleen erregistroarekiko duen jarreragatik
Emakumeek abortatzeko duten eskubidearen aurka "modu erreakzionarioan aritzea" eta Trumpen antzeko portaera izatea leporatu dio Osasun ministroak Madrilgo presidenteari.
De Andres: "Poliziari baliabideak eman behar dizkiogu eta legeak onartu behar ditugu, delituak behin eta berriz egiten dituztenak kanporatzeko"
EAEko PPko presidenteak esan du indarkeriaz egindako lapurreta gehienetan gaizkileak atzerritarrak direla, eta delituak behin eta berriz egiten dituztenak kanporatzearen alde agertu da. Horretarako, popularrek askotan eskatu dute legea aldatzeko, horren arabera.
Euskadin landa-eremuko lana erakargarri egitea eskatu du Anduezak, gazteek alde egin ez dezaten
Landaguneetako enplegua modernizatu behar dela azpimarratu du PSE-EEko idazkari nagusiak Oionen (Arabako Errioxa). Halaber, emakumeek nekazaritza-ustiategietan duten funtsezko papera nabarmendu du. Sektorearen gogortasuna gorabehera, teknologia berriek erakargarri eta errentagarri bihur dezaketela gaineratu du.
EAJk "marra gorriak" alde batera uzteko eskatu die sindikatuei, eta patronalari, gutxieneko soldata negoziatzeko, eta EH Bilduk "eztabaidaren betoa" salatu du
PSE-EEk "negoziazio kolektiboa" babestu du, eta PPk "lehiakortasunaren galera" aipatu du arau propioaren aurka egoteko arrazoi gisa.
Irratietan gutxieneko abesti batzuk euskaraz, katalanez edo galegoz entzuteko eskatu du ERCk
Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko Lege Orokorra aldatzea proposatu du, estatu mailako musika-irratiek abestien % 5, gutxienez, gaztelaniaz besteko hizkuntza ofizialetan jar ditzaten.
Etxanobek garraio publikoko deskontuak luzatzeko proposamena eramango du berriro CTBra
Bizkaiko Garraio Partzuergoak tarifak ezartzeko eskumen osoa duela esan du Bizkaiko ahaldun nagusiak, eta urtarrilaren 1ean amaitu baino lehen akordio bat lortzea espero duela erantsi du.
EAJk, EH Bilduk, PSE-EEk eta Sumarrek abortuaren aurkako jazarpena gaitzetsi, eta Askabide klinika babestu dute
Legebiltzarreko talde guztiek, PPk eta Voxek izan ezik, komunikatu bateratu bat argitaratu dute gisa horretako elkarretaratzeak "irmoki" gaitzesteko, eta "babesa eta elkartasuna" helarazi diete Askabideko erabiltzaileei eta profesionalei, "sexu eta ugalketa eskubideak baliatzea erabakitzen duten emakume guztiei" eta "lan hori posible egiten dutenei".
Accionaren Bilboko egoitza eta Donostiako Noran eta Erkolan kooperatibak miatu ditu Guardia Zibilak Koldo auziarekin lotuta
Bizkaiko hiriburuko Accionaren egoitzara ez ezik, Madrilgora eta Sevillakora ere sartu dira agenteak, epaileak hala aginduta. Egoitzak miatu dituzte, baina ez dute inor atxilotu. Bilboko egoitzatik lau motxila atera ditu Guardia Zibilak.