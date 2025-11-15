Euskal Selekzioa vs Palestina
Imanol Pradales: "Munduari esaten diogu nazio bat garela eta ofizialtasuna nahi dugula"

Imanol Pradales lehendakaria, Euskal Selekzioa eta Palestinaren arteko partidaren atarian
Imanol Pradales lehendakaria. Bideotik ateratako irudia.
EITB

Imanol Pradales lehendakaria ere izan da Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidan. Atarian, lehendakariak ekitaldiaren izaera aldarrikatzailea azpimarratu du eta elkartasuna adierazi dio Palestinako herriari. Horrekin batera, Euskal Selekzioaren ofizialtasunean lanean direla adierazi du Pradalesek.

EAJ Bizkaia Bilbo Politika Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales Palestina

EAJk, EH Bilduk, PSE-EEk eta Sumarrek abortuaren aurkako jazarpena gaitzetsi, eta Askabide klinika babestu dute

Legebiltzarreko talde guztiek, PPk eta Voxek izan ezik, komunikatu bateratu bat argitaratu dute gisa horretako elkarretaratzeak "irmoki" gaitzesteko, eta "babesa eta elkartasuna" helarazi diete Askabideko erabiltzaileei eta profesionalei, "sexu eta ugalketa eskubideak baliatzea erabakitzen duten emakume guztiei" eta "lan hori posible egiten dutenei".

