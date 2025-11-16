Manifestación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

EH Bildu llama a decir el próximo sábado en Bilbao que los fascistas "no pasarán"

GRAFCAV6526. BILBAO, 16/11/2025.-El diputado en el congreso por EhBildu, Oscar Matute (c) junto agentes sociales durante su intervención este domingo en Bilbao donde ha hecho un llamamiento para la manifestación convocada por esta formación para el 22 de noviembre. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EH Bilduk dio faxistei argi eta garbi esango dietela hemen herri duin bat dagoela eta ez direla pasako

Última actualización

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha llamado este domingo a la ciudadanía a salir a la calle el próximo sábado y tomar parte en la manifestación convocada por la coalición soberanista en Bilbao para decir "a los fascistas que aquí -en Euskadi- hay un pueblo digno y que no pasarán".

EH Bildu Política

Te puede interesar

Ambiance at the outside of San Mames prior to the International Friendly match between Basque Country and Palestina at San Mames on November 15, 2025, in Bilbao, Spain. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press 15/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Representantes políticos de diferentes formaciones también han estado presentes en la previa del partido entre Euskal Selekzioa y Palestina

Más allá del fútbol, representantes políticos de diferentes formaciones también han estado presentes en los prolegómenos del partido entre la Euskal Selekzioa y Palestina; entre ellos, Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Gobierno Vasco; Aitor Esteban, presidente del EBB del PNV; y Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE.

Cargar más
Publicidad
X