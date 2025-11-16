Manifestazioa
Azaroaren 22rako manifestazio nazionala deitu du EH Bilduk, faxistei "ez direla pasako" esateko

GRAFCAV6526. BILBAO, 16/11/2025.-El diputado en el congreso por EhBildu, Oscar Matute (c) junto agentes sociales durante su intervención este domingo en Bilbao donde ha hecho un llamamiento para la manifestación convocada por esta formación para el 22 de noviembre. EFE/Luis Tejido
“Euskal Herria Askatasun Haizea” leloa izango duen manifestazioa Bilboko Kasilla plazatik abiatuko da datorren larunbatean, 17:30ean. Muturreko eskuinari aurre egiteko bide bakarra kalera irten eta gurea dena defendatzea dela esan du Oskar Matute diputatuak.

