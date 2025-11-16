RADIO EUSKADI
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El PP de Bizkaia ve “muy difícil” apoyar los presupuestos de la Diputación

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bizkaiko PPk "oso zail" ikusten du Aldundiaren aurrekontuak babestea
author image

EITB

Última actualización

La presidenta del PP de Bizkaia, Amaia Martínez, ha criticado la "decadencia" del territorio histórico por la "pérdida de 3.000 empresas en una década", y cree que el actual proyecto de presupuestos ahonda en las políticas que han llevado a esa situación.

PP Vasco Bizkaia Política

Te puede interesar

Ambiance at the outside of San Mames prior to the International Friendly match between Basque Country and Palestina at San Mames on November 15, 2025, in Bilbao, Spain. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press 15/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Representantes políticos de diferentes formaciones también han estado presentes en la previa del partido entre Euskal Selekzioa y Palestina

Más allá del fútbol, representantes políticos de diferentes formaciones también han estado presentes en los prolegómenos del partido entre la Euskal Selekzioa y Palestina; entre ellos, Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Gobierno Vasco; Aitor Esteban, presidente del EBB del PNV; y Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE.

Cargar más
Publicidad
X