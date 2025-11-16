RADIO EUSKADI
Bizkaiko PPk "oso zail" ikusten du Aldundiaren aurrekontuak babestea

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Amaya Fernandez Bizkaiko PPren presidenteak lurralde historikoaren "gainbehera" kritikatu du, "hamarkada batean 3.000 enpresa galdu direlako", eta egungo aurrekontu proiektuak horretara eraman duten politiketak sakontzen dituela esan du.

Euskadiko Alderdi Popularra Bizkaia Politika

