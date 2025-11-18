Viaje oficial
El lehendakari Pradales pide a Madrid y París que cumplan los compromisos para la conexión con el TAV

Imanol Pradales Parisen
18:00 - 20:00
Imanol Pradales. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: AHTren loturari buruzko konpromisoak betetzeko eskatu die Pradalesek Madrili eta Parisi

Última actualización

"Lo que pediría a ambos ministros es que trabajen para que cumplan los compromisos adquiridos con la alta velocidad ante la Comisión Europea", ha señalado el lehendakari Pradales en París, al comienzo de una visita de dos días a la capital francesa. En declaraciones a la prensa, se ha quejado de que los vascos siguen "desconectados en alta velocidad" y eso "es un elemento que limita claramente nuestro desarrollo y nuestra competitividad", ha señalado.

Imanol Pradales París Francia Tren de Alta Velocidad Gobierno de España Gobierno Vasco Gobierno de Francia Política

