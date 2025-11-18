Bidaia ofiziala
AHTren loturari buruzko konpromisoak betetzeko eskatu die Pradales lehendakariak Madrili eta Parisi

Imanol Pradales Parisen
Imanol Pradales. Argazkia: EITB.

"Europako Batzordearen aurrean abiadura handiarekin hartutako konpromisoak bete ditzaten eskatuko nieke bi ministroei", adierazi du Pradales lehendakariak Parisen, Frantziako hiriburura egindako bi eguneko bisitaren hasieran. 

