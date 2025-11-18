La alcaldesa de Santurtzi retira todas las responsabilidades a la concejala de Seguridad por la posible filtración de un examen

Fuentes del Bizkai Buru Batzar han confirmado que la alcaldesa del PNV, Karmele Tubilla, ha destituido a la concejala de Seguridad, Sonia López, tras la supuesta filtración de un proceso de oposición a la Policía Municipal en Santurtzi. Según la información publicada por El Correo, la edil habría filtrado el examen a un agente para que obtuviera un mejor cargo; esa sería la principal causa de pérdida de confianza.

Según ha podido saber EITB, la decisión se produjo tras descubrirse que López mantenía una relación sentimental con uno de los policías participantes en la oposición, información que debía haber comunicado y que, según la alcaldesa, motivaba su inhibición.

Tubilla le llamó, le recriminó la ocultación de información relevante y le aseguró que esos hechos suponían una pérdida de confianza. Ese mismo día, la alcaldesa retiró todas las responsabilidades delegadas a la concejala, que sigue en el Ayuntamiento pero sin ninguna área asignada.

La decisión de dimitir es, en cualquier caso, potestad de López; como concejala, mantiene su cargo.

Diez personas se presentaron al examen para cubrir tres plazas, y el agente supuestamente beneficiado obtuvo la segunda mejor nota.

El proceso de oposición sigue en curso, con dos pruebas pendientes, y al final se realizará una auditoría del procedimiento.

Los hechos han generado malestar en los grupos de la oposición, que han pedido al Ayuntamiento de Santurtzi que aclare estas acusaciones.

Se ha convocado una rueda de prensa a las 12:30 para ofrecer más detalles, y está previsto que el Consistorio publique una comunicación oficial a lo largo del día.