Santurtziko alkateak Segurtasun zinegotziari ardura guztiak kendu dizkio ustez azterketa bat filtratzeagatik

Santurtziko alkate Karmele Tubillak Sonia Lopez zinegotzian konfiantza galdu du, eta erabaki du bere karguarekin lotutako ardura guztiak kentzea, Udaltzaingoaren oposizio-prozesu batean izan litezkeen azterketa-filtrazioengatik.
Eguraldia_fotos de usuarios_santurtzi_Alfredo Palacios
Santurtzi. Foto: Alfredo Palacios
Bizkai Buru Batzarreko iturriek baieztatu dute Karmele Tubilla EAJko alkateak Segurtasun zinegotzi den Sonia Lopez kargutik kendu duela, Santurtzin Udaltzain izateko egindako oposizio prozesu bat ustez filtratu ostean. El Correo egunkariak plazaratutako informazioaren arabera, zinegotziak agente bati azterketa filtratu izango lioke, kargu hobea lor zezan; hori litzateke konfiantza galera eragin duen arrazoi nagusia.

EITBk jakin ahal izan duenez, Lopezek oposizioan parte hartu zuen polizietako batekin harreman sentimentala zuela jakin ondoren hartu zuen erabakia. Informazio hori jakinarazi behar zuen eta, alkatearen arabera, inhibizioa eragin zuen.

Tubillak deitu zion, informazio garrantzitsua ezkutatzea aurpegiratu zion, eta ziurtatu zion gertaera horiek konfiantza galtzea zekartela. Egun horretan bertan, alkateak erantzukizun guztiak kendu zizkion zinegotziari. Zinegotziak Udalean jarraitzen du, baina ez du esleitutako eremurik.

Dimititzeko erabakia, nolanahi ere, Lopezena da; zinegotzi gisa, bere karguari eusten dio

Hamar pertsona aurkeztu ziren azterketara hiru plaza betetzeko, eta ustez filtrazioa jaso zuen agenteak bigarren nota onena lortu zuen.

Oposizio-prozesua abian da, bi proba gainditu gabe, eta, azkenean, prozeduraren auditoria egingo da.

Gertakariek haserrea sortu dute oposizioko taldeetan, eta akusazio horiek argitzeko eskatu diote Santurtziko Udalari.

Prentsaurreko bat deitu da 12:30etarako xehetasun gehiago emateko, eta aurreikusita dago Udalak komunikazio ofizial bat argitaratuko duela egunean zehar.

