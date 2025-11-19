Chivite afirma que la UCO "en nada señala al Gobierno de Navarra en ilegalidades"
La presidenta de Navarra, María Chivite, quien ha asegurado que desconocía la información revelada por la UCO, ha subrayado que "en nada señala al Gobierno de Navarra en ilegalidades, en delitos en corrupción" y ha mostrado "total" disposición a colaborar con el juez si estima investigar la adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Belate.
En su informe la UCO ha propuesto al juez que instruye la causa del caso Koldo que la adjudicación de la duplicación de los túneles de Belate sea incorporada al conjunto de adjudicaciones objeto de investigación. Esas obras fueron adjudicadas a una UTE integrada por Acciona, Oses Construcción y Servinabar, esta última vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán.
En declaraciones a Navarra Televisión durante el viaje que está realizando a China, la presidenta ha remarcado que "en nada se imputa o se investiga a ningún miembro del Gobierno de Navarra" en el informe en el que, ha precisado, "no se revela ningún detalle que no se haya conocido hasta ahora en cuanto a los votos particulares, etcétera, etcétera".
En todo caso, ha subrayado, que fue su Gobierno el que "encargó auditorías tanto internas como externas y en un ejercicio de transparencia está colaborando con la comisión de investigación también abierta en el Parlamento".
"Y desde luego total colaboración si el juez estimase investigar los túneles de Belate" ha agregado Chivite desde "la seguridad de que no ha habido corrupción por parte de ningún consejero o consejera, ni por supuesto de la Presidenta del Gobierno de Navarra en la adjudicación de esta obra pública".
Por todo ello ha concluido que no cambia la situación política en lo que tiene que ver con la acción del Gobierno de Navarra.
Como secretaria general del PSN-PSOE, ha insistido en "el desconocimiento de la información que ha sido revelada en este último informe de la UCO" y ha expresado su "más rotundo rechazo porque a la política se viene a servir, no a servirse".
"Creo que estos comportamientos tienen que estar alejados de la política", ha subrayado recalcando que "las actuaciones individuales nada tienen que ver con el conjunto de un proyecto o del partido".
En su opinión, "lo que cada vez está quedando más claro es que esto tiene que ver con una actuación personal de sus redes, incluso más personales, familiares, y nada que tenga que ver con el partido, que ya ha mostrado su rechazo más absoluto al respecto de esta utilización que se hace de la política".
