Chiviteren esanetan, UCOk "ez du Nafarroako Gobernua legez kanpoko kontuekin lotzen"
Nafarroako lehendakariak nabarmendu du bere Gobernuak "barneko nahiz kanpoko auditoriak eskatu" dituela, eta "Parlamentuan irekitako ikerketa-batzordearekin kolaboratzen" ari dela "gardentasun ariketa" eginez. PSN-PSOEren idazkari nagusi gisa azpimarratu duenez, ez zeukan UCOren azken txostenean esan direnen berri eta erabat arbuiatu ditu gertaerak "politikara gizartearen alde lan egitera gatoz, eta ez nork bere alde egiteko".
Maria Chivite Nafarroako presidenteak ziurtatu du ez zeukala UCOk azken txostenean argitaratutako informazioaren berri, eta, nabarmendu duenez, "ez du ezertan ere Nafarroako Gobernua legez kanpoko kontuekin edo ustelkeria delituekin lotzen". Halaber, laguntzeko "erabat prest" dagoela adierazi du, epaileak Belateko tunelen lanen esleipenak ikertzea erabakiko balu.
Azken txosten horretan UCOk epaileari gomendatu dio, hain zuzen ere, ikertu dezala Belateko tunelen lanen esleipena. Lan horiek Accionak, Oses Construccion eta Servinabar enpresek osatutako ABEEari (Aldi Baterako Enpresa Elkartea) esleitu zitzaizkion, azken hori, Servinabar, Santos Cerdan PSOEren Antolakuntza Idazkari ohiari lotua.
Txinara egiten ari den bidaian Navarra Television kateari egindako adierazpenetan, foru presidenteal nabarmendu duenez "ez da Nafarroako Gobernuko kiderik inputatzen ez ikertzen", eta gaineratu duenez "ez da orain arte ez genekienik agertu, boto partikularrei dagokienez, besteak beste".
Izan ere, azpimarratu du bere Gobernuak "barneko nahiz kanpoko auditoriak eskatu" dituela, eta "Parlamentuko ikerketa-batzordearekin kolaboratzen" ari dela, "gardentasun ariketa" eginez.
"Eta noski, laguntzeko erabat prest nago, epaileak Belateko tunelak ikertzea erabakitzen badu", gaineratu du, "erabat ziur dakidalako ez kontseilariek, eta, jakina, ez Nafarroako Gobernuko lehendakariak ere, ez dutela inolako ustelkeriaz jardun".
Horregatik guztiagatik, haren esanetan, txostenak ez du Nafarroako egoera politikoan inongo aldaketarik eragingo.
PSN-PSOEren idazkari nagusi gisa azpimarratu duenez, ez zeukan UCOren azken txostenean esan direnen berri, eta erabat arbuiatu ditu gertaerak, "politikara gizartearen alde lan egitera gatoz, eta ez nork bere alde egiteko".
Chiviteren arabera, "horrelako jokamoldeek politikatik urrun behar dute" eta gaineratu duenez "norbanakoen ekintzek ez dute zerikusirik proiektu baten edo alderdiaren integritatearekin".
Haren hitzetan, "gero eta argiago gelditzen ari da honek zerikusia duela pertsona baten eta horren sareen ekintzarekin, eta ez alderdiarekin; erabat arbuiatu baitu politika modu horietan erabiltzea".
Zure interesekoa izan daiteke
Epaileak aske utzi du Santos Cerdan, kartzelan ia bost hilabete eman ostean
Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko magistratuak Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkari ohia aske uztea erabaki du, frogak suntsitzeko arriskua "asko arindu" dela iritzita.
Sanchezek euskal selekzioak ofizial egiteko borondatea azaldu du, baina legezko mugak errespetatu behar direla gogorarazi du
Espainiako presidenteak Euskal Herriaren nahiak entzungo dituela esan du, baina azken erabakia nazioarteko federazioen esku dagoela azpimarratu du.
Albiste izango dira: UCOk Cerdani buruz egindako azken txostena, House Action kongresua eta Etxepare Institutuaren 15. urteurrena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
EAJk ukatu egin du 2018ko zentsura-mozioaren truke izendapenak eskatu izana, eta esan du ez duela "Cerdan sarearekin" zerikusirik
Adierazi dute gezurra dela Espainiako Gobernuari hiru kargu publiko eskatu izana, eta ukatu egin dute Guardia Zibilak obra publikoko ustezko sarearekin zerikusirik izatea, UCOren txosten batek alderdia 2018ko "izendapen-eskaeretan" inplikatu berritan.
Sekretu Ofizialen Legea, "orban" bat Espainiako demokrazian
1968ko Sekretu Ofizialen Legea diktadura frankistaren baitan sortu zen, eta diktadorea hil zenetik 50 urte igaro diren arren, oraindik ez da haren erreforma egin. Espainiako Estatuan indarrean dagoen sekretu ofizialen erregimenak Ministroen Kontseiluari eta Estatu Nagusiko Buruen Kontseiluari ahalmena ematen die Estatuaren segurtasuna eta defentsa arriskuan jar dezakeen informazioa bi kategoriatan sailkatzeko: sekretua eta erreserbatua.
Otxandianoren ustez, Eusko Jaurlaritzak "ez du interes berezirik" aurrekontuak EH Bildurekin negoziatzeko
EH Bilduk Gasteizko Legebiltzarrean duen bozeramaileak azaldu duenez, aurrekontuen proposamen "errealista" aurkeztu dute, eta Jaurlaritzaren erantzunaren zain daude orain. Hala ere, haren ustez, Gobernua "ez da oso sinesgarri" agertu oposizioari negoziatzea eskaintzeko orduan, batik bat, azken asteetan izandako jarreragatik.
UCOk Cerdani buruz egindako azken txostenak hautsak harrotu ditu Nafarroan
UPNk eta Nafarroako PPk Maria Chivite Foru Gobernuko presidentearen aurka egin dute, eta PSNk, berriz, Santos Cerdan buruzagi sozialista ohiaren "jokabide onartezina" deitoratu du.
Sanchezek Cerdani buruz: "Erantzukizun politikoa hartu dugu, eta orain Justiziaren garaia da"
Espainiako Gobernuko presidenteak adierazi duenez, gobernua "Justiziarekin elkarlanean aritu da" eta "irmo jokatu du"; hori dela eta, orain "ikerketen garapenaren zain egotea" dagokio.
EAJk hiru kargu publiko izendatzea eskatu zion Cerdani, UCOren txosten baten arabera
Informazio zabaldu eta berahala, EAJk ukatu egin du Guardia Zibilaren txostenean jasotakoa. Jeltzaleek esan dute ez dutela inolako loturarik 'Koldo auzia' dela eta ikertzen ari diren ustelkeria sareakin, eta ziurtatu dute aipatzen diren izendapen eskarien inguruan ez dakitela ezer.