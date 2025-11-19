Ustelkeria politikoa
Chiviteren esanetan, UCOk "ez du Nafarroako Gobernua legez kanpoko kontuekin lotzen"

Nafarroako lehendakariak nabarmendu du bere Gobernuak "barneko nahiz kanpoko auditoriak eskatu" dituela, eta "Parlamentuan irekitako ikerketa-batzordearekin kolaboratzen" ari dela "gardentasun ariketa" eginez. PSN-PSOEren idazkari nagusi gisa azpimarratu duenez, ez zeukan UCOren azken txostenean esan direnen berri eta erabat arbuiatu ditu gertaerak "politikara gizartearen alde lan egitera gatoz, eta ez nork bere alde egiteko".

(Foto de ARCHIVO) La presidenta de Navarra, María Chivite, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. EDUARDO SANZ/ EUROPA PRESS 13/11/2025
Maria Chivite. Europa Press.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Maria Chivite Nafarroako presidenteak ziurtatu du ez zeukala UCOk azken txostenean argitaratutako informazioaren berri, eta, nabarmendu duenez, "ez du ezertan ere Nafarroako Gobernua legez kanpoko kontuekin edo ustelkeria delituekin lotzen". Halaber, laguntzeko "erabat prest" dagoela adierazi du, epaileak Belateko tunelen lanen esleipenak ikertzea erabakiko balu. 

Azken txosten horretan UCOk epaileari gomendatu dio, hain zuzen ere, ikertu dezala Belateko tunelen lanen esleipena. Lan horiek Accionak, Oses Construccion eta Servinabar enpresek osatutako ABEEari (Aldi Baterako Enpresa Elkartea) esleitu zitzaizkion, azken hori, Servinabar, Santos Cerdan PSOEren Antolakuntza Idazkari ohiari lotua. 

Txinara egiten ari den bidaian Navarra Television kateari egindako adierazpenetan, foru presidenteal nabarmendu duenez "ez da Nafarroako Gobernuko kiderik inputatzen ez ikertzen", eta gaineratu duenez "ez da orain arte ez genekienik agertu, boto partikularrei dagokienez, besteak beste". 

Izan ere, azpimarratu du bere Gobernuak "barneko nahiz kanpoko auditoriak eskatu" dituela, eta "Parlamentuko ikerketa-batzordearekin kolaboratzen" ari dela, "gardentasun ariketa" eginez. 

"Eta noski, laguntzeko erabat prest nago, epaileak Belateko tunelak ikertzea erabakitzen badu", gaineratu du, "erabat ziur dakidalako ez kontseilariek, eta, jakina, ez Nafarroako Gobernuko lehendakariak ere, ez dutela inolako ustelkeriaz jardun". 

Horregatik guztiagatik, haren esanetan, txostenak ez du Nafarroako egoera politikoan inongo aldaketarik eragingo. 

PSN-PSOEren idazkari nagusi gisa azpimarratu duenez, ez zeukan UCOren azken txostenean esan direnen berri, eta erabat arbuiatu ditu gertaerak, "politikara gizartearen alde lan egitera gatoz, eta ez nork bere alde egiteko". 

Chiviteren arabera, "horrelako jokamoldeek politikatik urrun behar dute" eta gaineratu duenez "norbanakoen ekintzek ez dute zerikusirik proiektu baten edo alderdiaren integritatearekin". 

Haren hitzetan, "gero eta argiago gelditzen ari da honek zerikusia duela pertsona baten eta horren sareen ekintzarekin, eta ez  alderdiarekin; erabat arbuiatu baitu politika modu horietan erabiltzea". 

