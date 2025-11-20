CONDENA AL FISCAL GENERAL
El Gobierno español “respeta” pero “no comparte” la condena al fiscal general del Estado

Fuentes del Gobierno han manifestado que pondrán en marcha el relevo de García Ortiz los próximos días.
MADRID, 03/11/2025.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (c), este lunes en el inicio del juicio por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Supremo. EFE/J.J. Guillén POOL
Imagen de García Ortiz en el juicio. Foto: EFE.
El Gobierno español ha expresado este jueves su respeto a la decisión del Tribunal Supremo de condenar a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque afirma que "no la comparte". Asimismo, ha anunciado que pondrá en marcha su relevo en los próximos días.

Fuentes del Ejecutivo han hecho estas consideraciones después de que el Tribunal Supremo haya dado a conocer el fallo, y quedan a la espera de conocer la sentencia completa.

No obstante, aseguran que en los próximos días se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva fiscal general. Garantizan que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho.

Finalmente, el Gobierno ha expresado su reconocimiento a la labor desempeñada por García Ortiz "en defensa de la ley y la verdad" en su etapa al frente de la fiscalía general del Estado. Miembros del Ejecutivo, con Pedro Sánchez a la cabeza, siempre habían defendido la inocencia del fiscal general.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha sido preguntado por el fallo a la salida de un evento en Madrid, a lo que ha contestado que va a “ser prudente y morderse la lengua”. “Déjenme que lea primero la sentencia”, ha concluido.

