Espainiako Gobernuak “errespetatu” egiten du Estatuko fiskal nagusia zigortzea, baina ez dagoela ados adierazi du
Gobernuko iturrien arabera, hurrengo egunetan jarriko dute martxan Garcia Ortiz ordezkatzeko prozesua.
Espainiako Gobernuak errespetua adierazi dio ostegun honetan Auzitegi Gorenak Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiari bi urteko gaitasungabetzea ezartzeko hartutako erabakiari, baina bere “desadostasuna” adierazi du.
Auzitegi Gorenak epaiaren emaitza eman du jakitera momentuz. Gobernuko iturriek emaitza horren inguruan egin dute lehen gogoeta, baina epai osoa irakurtzeko beharra azpimarratu dute.
Hala ere, jakinarazi dute datozen egunetan jarriko dutela martxan fiskal nagusi berri bat izendatzeko prozesua. Zuzenbidearen esparruan ospe profesional goreneko pertsona izango dela bermatu dute.
Azkenik, Gobernuak goraipatu egin du Garcia Ortizek Estatuko fiskaltza nagusiaren buru izandako tartean "legearen eta egiaren defentsan" egindako lana. Gobernuko kideek, Pedro Sanchez buru zutela, fiskal nagusiaren errugabetasuna defendatu izan dute orain arte.
Hain zuzen ere, Oscar Lopez Eraldaketa Digitalerako eta Funtzio Publikorako ministroari gaiari buruz galdetu diote Madrilen, ekitaldi batetik irteten ari zenean. “Zuhurra” izango dela eta ahoa itxiko duela erantzun du, eta epaia osorik irakurri nahi duela jakinarazi du.
