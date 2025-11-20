FISKAL NAGUSIA KONDENATZEA
Espainiako Gobernuak “errespetatu” egiten du Estatuko fiskal nagusia zigortzea, baina ez dagoela ados adierazi du

Gobernuko iturrien arabera, hurrengo egunetan jarriko dute martxan Garcia Ortiz ordezkatzeko prozesua.

MADRID, 03/11/2025.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (c), este lunes en el inicio del juicio por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Supremo. EFE/J.J. Guillén POOL

Garcia Ortiz epaiketan. Argazkia: EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak errespetua adierazi dio ostegun honetan Auzitegi Gorenak Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiari bi urteko gaitasungabetzea ezartzeko hartutako erabakiari, baina bere “desadostasuna” adierazi du.

Auzitegi Gorenak epaiaren emaitza eman du jakitera momentuz. Gobernuko iturriek emaitza horren inguruan egin dute lehen gogoeta, baina epai osoa irakurtzeko beharra azpimarratu dute.

Hala ere, jakinarazi dute datozen egunetan jarriko dutela martxan fiskal nagusi berri bat izendatzeko prozesua. Zuzenbidearen esparruan ospe profesional goreneko pertsona izango dela bermatu dute.

Azkenik, Gobernuak goraipatu egin du Garcia Ortizek Estatuko fiskaltza nagusiaren buru izandako tartean "legearen eta egiaren defentsan" egindako lana. Gobernuko kideek, Pedro Sanchez buru zutela, fiskal nagusiaren errugabetasuna defendatu izan dute orain arte.

Hain zuzen ere, Oscar Lopez Eraldaketa Digitalerako eta Funtzio Publikorako ministroari gaiari buruz galdetu diote Madrilen, ekitaldi batetik irteten ari zenean. “Zuhurra” izango dela eta ahoa itxiko duela erantzun du, eta epaia osorik irakurri nahi duela jakinarazi du.

