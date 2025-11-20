CONDENA AL FISCAL GENERAL
El PP insta a Sánchez a pedir perdón tras la condena al fiscal general, mientras Vox pide elecciones generales

El secretario general del PP, Miguel Tellado, y ha subrayado que ese fallo "inhabilita" también al presidente del Gobierno a seguir.
Pedro Sánchez en la comisión del Congreso
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Fiskal nagusia zigortzen duen epaiaren ostean, barkamena eskatzeko galdegin dio PPk Sanchezi, eta Voxek hauteskunde orokorrak eskatu ditu
author image

EITB

Última actualización

Tanto el PP como Vox han cargado contra el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, tras la decisión del Tribunal Supremo de condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación.

En concreto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a Sánchez a pedir perdón a los españoles por la “burda operación política”, y ha recalcado que “esta anomalía pesará siempre” sobre él.

En un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, Feijóo ha subrayado que "por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo".

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha emplazado al jefe del Ejecutivo a pedir perdón tras la decisión del Supremo y ha subrayado que ese fallo "inhabilita" también al presidente del Gobierno a seguir.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha enumerado las personas imputadas que rodean a Sánchez y ha afirmado que el "primer agraciado" es el fiscal general. "Condenado por el TS por revelación de secretos. Inhabilitado 2 años. El fallo ha sido 5-2", ha apostillado.

Vox va un paso más allá, y ha instado al presidente del Gobierno español a convocar elecciones por “dignidad” y “coherencia política”. Así lo ha pedido es secretario general del partido ultraderechista, José María Figaredo, que ha calificado la decisión judicial como “un hito más de la vergüenza” de un Gobierno que “ha colonizado, manoseado, sobado y tomado al asalto todas las instituciones”.

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien ordena indemnizar con 10 000 euros por daños morales.

