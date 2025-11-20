Fiskal nagusia zigortzen duen epaiaren ostean, barkamena eskatzeko galdegin dio PPk Sanchezi, eta Voxek hauteskunde orokorrak eskatu ditu
PPk eta Voxek Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuaren aurka egin dute, Auzitegi Gorenak Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiari bi urteko inhabilitazioa ezarri ostean.
Hain zuzen ere, Alberto Nuñez Feijoo PPko buruzagiak espainiarrei barkamena eskatzeko galdegin dio Sanchezi, "operazio politiko lotsagarriagatik".
Feijook X sare sozialeko bere kontu ofizialean adierazi duenez, "demokrazian lehen aldiz, Estatuko fiskal nagusi bat zigortu dute karguan".
Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak ere barkamena eskatzeko deia egin dio Espainiako gobernuburuari, Gorenaren erabakiaren ostean. Era berean, azpimarratu du epai horrek presidentea karguan jarraitzeko “inhabilitazioa” dakarrela.
Ester Muñoz Kongresuko Talde Popularraren bozeramaileak Sanchezen inguruan inputatutako pertsonak aipatu ditu, eta "lehen sariduna" fiskal nagusia dela adierazi du. "Auzitegi Gorenak zigortua sekretuak ezagutarazteagatik. 2 urtez ezgaituta", gaineratu du.
Vox pauso bat harago doa, eta "duintasunagatik" eta "koherentzia politikoagatik" hauteskundeak deitzeko eskatu dio Espainiako Gobernuko presidenteari. Hala aldarrikatu du Jose Maria Figaredo alderdi ultraeskuindarreko idazkari nagusiak, eta erabaki judiziala "lotsaren beste mugarri bat" dela esan du".
Auzitegi Gorenak bi urteko inhabilitazioa ezarri dio Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiari kargu horretarako, bai eta 7.200 euroko isuna, Alberto Gonzalez Amadorrek (Isabel Diaz Ayusoren bikotekidea) Ogasunari iruzur egin izana onartzen zuen mezuarekin lotutako datu erreserbatuak plazaratzeagatik.
Zure interesekoa izan daiteke
Egiari Zor Fundazioak Santi Brouard eta Josu Muguruza omendu ditu
Ekitaldian Estatuaren terrorismoaren inpunitatea salatu dute eta iragarri dute biktimen errekonozimendurako legea aldatzea bultzatuko dutela, ezarri diren epe mugak kentzeko, biktima asko kanpoan uzten dituelako.
Lore-eskaintza Mingorrubion, Francoren mausoleoan
Espainiako Mugimendu Katolikoko kideek meza egin dute Mingorrubioko hilerrian, eta lore-eskaintza egin dute Francoren mausoleoan.
Espainiako Gobernuak “errespetatu” egiten du Estatuko fiskal nagusia zigortzea, baina adierazi du ez dagoela ados
Gobernuko iturrien arabera, hurrengo egunetan jarriko dute martxan Garcia Ortiz ordezkatzeko prozesua.
Bi urteko inhabilitazioa ezarri dio Gorenak Estatuko fiskal nagusiari, sekretuak ezagutarazteagatik
Auzitegi Gorenak 7.200 euroko isuna ere ezarri dio Alvaro Garcia Ortizi, eta 10.000 euro eman beharko dizkio Alberto Gonzalez Amadorri kalte moralen ordainetan. Sententzia osoa ez dago oraindik idatzita eta egun edo aste batzuen buruan jakinaraziko da. Auzitegi Gorenean bertan deuseztatze-intzidente bat eskatu ahal izango du fiskalak zigorra etenarazteko; bide horrek ez du aurrera egiten normalean, baina beharrezkoa da Konstituzionalera babes eske jotzeko.
Franco hil ondoren, fusilatutakoen senideek desobiratzeak egin zituzten Nafarroako hegoaldean
Franco hil ondoren, fusilatutakoen senideak bide bazterretatik euren senideak ateratzen hasi ziren, lur duintasunez emateko, batez ere Nafarroan. Desobiratzeak Martzillan, Azkoienen eta Nafarroako erdialdean izan ziren, 1978 eta 1981 artean.
Alberto Alonsoren ustez, "kezkagarria da" Martxoaren 3ko Memoriala atzeratzea, baina 2026an proiektuetan lanean hastea espero du
Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren zuzendari den Alberto Alonsok adierazi duenez, 1976ko Martxoaren 3ko Memorialaren atzerapena "kezkatzeko moduko puntuan" badago ere, "urtea amaitu baino lehen hitz egiten hastea" espero du. Gabonetako jaiotzen arazoa "konpontzeko bidean" denez, 2026an etorkizuneko proiektuetan lanean hastea espero du Alonsok.
Esteban: "PP eta bere gertuko hedabideak EAJ Cerdanen sarearekin lotzen saiatzen ari dira, agerikoa da"
Aitor Esteban EBBren presidenteak Alderdi Popularra eta "gertuko hedabideak" EAJ Cerdanen sarearekin lotzen "saitzen" ari direla salatu du, baina "ezertxo ere ez" dagoela azpimarratu du. "Lasai gaude, eta ez gara kikilduko benetakoak ez diren lau titular argitaratu direlako", gaineratu du. Estebanek azpimarratu du behin baino ez zela bildu Santos Cerdan PSOEren Antolakuntza idazkari ohiarekin Mariano Rajoyren aurkako zentsura-mozioa negoziatzeko.
Jon Hernandez (Sumar): "40 urtez diktaduraren aurka borrokan sakrifikatu ziren andre-gizonak izan nahi ditugu gogoan, nagusiki"
Jon Hernandez Sumarren legebiltzarkideak, ostegun honetan, Francisco Francoren heriotzaren 50. urteurrena dela eta, "lau hamarkadaz diktaduraren aurka borrokatu ziren milaka andre-gizonek" egin zuten papera goraipatu du. Pertsona horiek zeren alde jardun ziren gogoratzearen garrantzia azpimarratu du, "gaur egun ditugun askatasunak eta demokrazia mugatua diktaduraren aurka borrokatu ziren horiei guztiei esker ditugu eta".
Aitor Esteban: "Franco hil zenean ez zen hausturarik izan, eta horrek ondorioak ekarri ditu"
Bilbon egindako prentsaurreko batean, Aitor Esteban EAJko EBBren presidenteak Francisco Franco diktadorearen heriotzaren 50. urteurrena izan du hizpide. 50 urte geroago frankismo garaiko Sekretu Ofizialen Legea indarrean dagoela salatu du: "Lege horrek orduan gertatukoa argitu baino, ilundu egiten du”.