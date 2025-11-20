Homenaje
La Fundación Egiari Zor homenajea a Santi Brouard y Josu Muguruza

Egiari Zorren omenaldia Santi Brouardi eta Josu Muguruzari
18:00 - 20:00
Edurne Brouard. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Egiari Zor Fundazioak Santi Brouard eta Josu Muguruza omendu ditu

Última actualización

Durante el acto, Egiari Zor ha solicitado la modificación de la Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en Euskadi para eliminar los límites temporales, con el objetivo de que todas las víctimas puedan acceder al proceso de reconocimiento.

Víctimas de abusos policiales Bilbao Política

