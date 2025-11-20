Omenaldia
Egiari Zor Fundazioak Santi Brouard eta Josu Muguruza omendu ditu

Egiari Zorren omenaldia Santi Brouardi eta Josu Muguruzari
18:00 - 20:00
Edurne Brouard. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Ekitaldian Estatuaren terrorismoaren inpunitatea salatu dute eta iragarri dute biktimen errekonozimendurako legea aldatzea bultzatuko dutela, ezarri diren epe mugak kentzeko, biktima asko kanpoan uzten dituelako.

Polizia abusuen biktimak Bilbo Politika

Declaración de Álvaro García Ortíz
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bi urteko inhabilitazioa ezarri dio Gorenak Estatuko fiskal nagusiari, sekretuak ezagutarazteagatik

Auzitegi Gorenak 7.200 euroko isuna ere ezarri dio Alvaro Garcia Ortizi, eta 10.000 euro eman beharko dizkio Alberto Gonzalez Amadorri kalte moralen ordainetan. Sententzia osoa ez dago oraindik idatzita eta egun edo aste batzuen buruan jakinaraziko da. Auzitegi Gorenean bertan deuseztatze-intzidente bat eskatu ahal izango du fiskalak zigorra etenarazteko; bide horrek ez du aurrera egiten normalean, baina beharrezkoa da Konstituzionalera babes eske jotzeko.  

Alberto Alonso Gogora
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Alberto Alonsoren ustez, "kezkagarria da" Martxoaren 3ko Memoriala atzeratzea, baina 2026an proiektuetan lanean hastea espero du

Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren zuzendari den Alberto Alonsok adierazi duenez, 1976ko Martxoaren 3ko Memorialaren atzerapena "kezkatzeko moduko puntuan" badago ere, "urtea amaitu baino lehen hitz egiten hastea" espero du. Gabonetako jaiotzen arazoa "konpontzeko bidean" denez, 2026an etorkizuneko proiektuetan lanean hastea espero du Alonsok.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Esteban: "PP eta bere gertuko hedabideak EAJ Cerdanen sarearekin lotzen saiatzen ari dira, agerikoa da"

Aitor Esteban EBBren presidenteak Alderdi Popularra eta "gertuko hedabideak" EAJ Cerdanen sarearekin lotzen "saitzen" ari direla salatu du, baina "ezertxo ere ez" dagoela azpimarratu du. "Lasai gaude, eta ez gara kikilduko benetakoak ez diren lau titular argitaratu direlako", gaineratu du. Estebanek azpimarratu du behin baino ez zela bildu Santos Cerdan PSOEren Antolakuntza idazkari ohiarekin Mariano Rajoyren aurkako zentsura-mozioa negoziatzeko.

