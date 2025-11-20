Sánchez llama a defender la democracia mientras el PP equipara franquismo con "sanchismo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este jueves a defender la democracia al cumplirse los 50 años de la muerte de Francisco Franco y el inicio de la etapa democrática actual, mientras que el PP considera que "lo más parecido al franquismo en estos cincuenta años es el sanchismo".

Sánchez se ha hecho eco de este aniversario con un vídeo difundido en las redes sociales, donde ha subrayado que en esta jornada se celebra el comienzo de la transformación que convirtió a España en la actual "democracia plena y próspera".

"Celebramos poder opinar, pensar, votar y ser lo que uno quiere", ha añadido el jefe del Ejecutivo, quien ha añadido: "La democracia es nuestro poder. Defendámosla".

Mientras tanto, en el PP, la portavoz en el Senado, Alicia García, ha opinado que "lo más parecido al franquismo en estos cincuenta años es el sanchismo".

Para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "la democracia es mirar para adelante todos unidos" y que lo primero es "condenar la antesala de la Guerra Civil, que es levantar un muro entre españoles", ha dicho.

Polémico ha sido el análisis que ha hecho de este 50 aniversario la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien primero ha afirmado que el franquismo tuvo aspectos "positivos y negativos" para luego dar marcha atrás al afirmar que es "una etapa negra de nuestro país que merece superarse y mirar hacia adelante, condenando lo que fue".