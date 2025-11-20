50 años de la muerte de Franco
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Sánchez llama a defender la democracia mientras el PP equipara franquismo con "sanchismo"

El presidente del Gobierno español ha recordado el 50 aniversario de la muerte de Franco con un vídeo en redes sociales.
MADRID, 08/10/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), escucha la intervención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (de espaldas), durante la sesión de control al gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. El Gobierno vuelve a enfrentarse en el Congreso a una jornada difícil en la que quiere sacar adelante su decreto ley para el embargo de armas a Israel y la ley de Movilidad Sostenible, y en ambos casos ya solo depende de Podemos, que mantiene la incógnita sobre el sentido de su voto. EFE/ Chema Moya

Imagen de archivo de un pleno en el Congreso. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Sanchezek demokrazia defendatzeko deia egin du, PPk frankismoa "sanchismoarekin" parekatzen duen bitartean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este jueves a defender la democracia al cumplirse los 50 años de la muerte de Francisco Franco y el inicio de la etapa democrática actual, mientras que el PP considera que "lo más parecido al franquismo en estos cincuenta años es el sanchismo".

Sánchez se ha hecho eco de este aniversario con un vídeo difundido en las redes sociales, donde ha subrayado que en esta jornada se celebra el comienzo de la transformación que convirtió a España en la actual "democracia plena y próspera".

"Celebramos poder opinar, pensar, votar y ser lo que uno quiere", ha añadido el jefe del Ejecutivo, quien ha añadido: "La democracia es nuestro poder. Defendámosla".

Mientras tanto, en el PP, la portavoz en el Senado, Alicia García, ha opinado que "lo más parecido al franquismo en estos cincuenta años es el sanchismo".

Para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "la democracia es mirar para adelante todos unidos" y que lo primero es "condenar la antesala de la Guerra Civil, que es levantar un muro entre españoles", ha dicho.

Polémico ha sido el análisis que ha hecho de este 50 aniversario la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien primero ha afirmado que el franquismo tuvo aspectos "positivos y negativos" para luego dar marcha atrás al afirmar que es "una etapa negra de nuestro país que merece superarse y mirar hacia adelante, condenando lo que fue".

Franquismo Memoria Histórica Psoe PP Gobierno de España España Política

Te puede interesar

Declaración de Álvaro García Ortíz
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

El Supremo, impone también a Álvaro García Ortiz una multa de 7200 euros y una indemnización de 10 000 euros por daños morales a Alberto González Amador. La sentencia completa se dará a conocer en los próximos días o semanas. El fiscal puede solicitar en el mismo TS un incidente de nulidad, una vía que no suele prosperar pero que es indispensable para acudir en amparo al Tribunal Constitucional (TC).

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Esteban: "Hay un intento evidente del PP y sus medios cercanos de vincular al PNV con la trama de Cerdán"

El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha denunciado la existencia de un "intento" del Partido Popular y de "medios cercanos a él" para vincular al PNV con la trama, pero ha insistido en que no hay "absolutamente nada". "Estamos tranquilos y no nos van a reventar cuatro titulares retorcidos sobre bases no reales", ha añadido. Esteban ha subrayado que únicamente se reunió en una ocasión con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy, un encuentro del que no hay actas ni se negociaron nombres, por lo que está "absolutamente tranquilo".
Alberto Alonso Gogora
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Alberto Alonso ve el Memorial del 3 de Marzo en un "punto preocupantemente tardío", pero espera empezar a trabajar en proyectos en 2026

El director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora, Alberto Alonso, ha afirmado que, si bien el futuro Memorial del 3 de Marzo de 1976 se encuentra en "un punto quizá preocupantemente tardío", se espera "antes de que termine el año ponerse a hablar", una vez el problema de los belenes "empieza a tener visos de solución", para "ya de cara a 2026 poder empezar a trabajar en los proyectos de futuro".
Cargar más
Publicidad
X