Sanchezek demokrazia defendatzeko deia egin du, PPk frankismoa "sanchismoarekin" parekatu duen bitartean
Espainiako Gobernuko presidenteak Francoren heriotzaren 50. urteurrena gogoratu du sare sozialetan.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak demokrazia defendatzeko deia egin du ostegun honetan, Francisco Franco hil zela 50 urte bete direnean. PPren ustez, berriz, frankismoaren antzekoena “sanchismoa” dela iradoki du.
Sanchezek urteurrenaren berri eman du sare sozialetan zabaldutako bideo baten bidez. Bertan azpimarratu duenez, Espainia egungo "demokrazia betea eta oparoa" bihurtu zuen eraldaketaren hasiera ospatzen ari dira.
"Ospatu egiten dugu iritzia eman, pentsatu, bozkatu eta norberak nahi duena izatea", gaineratu du gobernuburuak. Defenda dezagun".
Bien bitartean, PPn, Alicia Garcia Senatuko bozeramaileak esan du "frankismoaren antzekoena sanchismoa" dela.
Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidentearen ustez, "demokrazia denok bat eginda aurrera begiratzea da", eta lehenengo gauza "Gerra Zibilaren ataria gaitzestea da, espainiarren arteko harresia eraikitzea, alegia", esan du.
Polemikoa izan da Maria Jose Catala Valentziako alkateak 50. urteurren honi buruz egin duen analisia. Lehenik eta behin, frankismoak alde "positiboak eta negatiboak" izan zituela adierazi du, eta gero atzera egin du, "gure herriaren aro beltza" dela esanez, "gainditu eta aurrera begiratzea merezi duena, izan zena gaitzetsiz".
Zure interesekoa izan daiteke
Inbestiduraren gehiengoak gogor kritikatu du Garcia Ortizen aurkako zigorra
Epai osoa aztertu ondoren balorazio hobea egingo dutela esan arren, PSOEk, Sumarrek, ERCk eta EAJk epaiari buruz egindako lehen iritziek "kolpe judiziala" edo "politikaren judizializazioa" aipatzen dute.
Egiari Zor Fundazioak Santi Brouard eta Josu Muguruza omendu ditu
Ekitaldian Estatuaren terrorismoaren inpunitatea salatu dute eta iragarri dute biktimen errekonozimendurako legea aldatzea bultzatuko dutela, ezarri diren epe mugak kentzeko, biktima asko kanpoan uzten dituelako.
Fiskal nagusia zigortzen duen epaiaren ostean, barkamena eskatzeko galdegin dio PPk Sanchezi, eta Voxek hauteskunde orokorrak eskatu ditu
Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak azpimarratu du erabaki horrek Gobernuko presidentea ere "gaitasunik gabe" uzten duela.
Lore-eskaintza Mingorrubion, Francoren mausoleoan
Espainiako Mugimendu Katolikoko kideek meza egin dute Mingorrubioko hilerrian, eta lore-eskaintza egin dute Francoren mausoleoan.
Espainiako Gobernuak “errespetatu” egiten du Estatuko fiskal nagusia zigortzea, baina adierazi du ez dagoela ados
Gobernuko iturrien arabera, hurrengo egunetan jarriko dute martxan Garcia Ortiz ordezkatzeko prozesua.
Bi urteko inhabilitazioa ezarri dio Gorenak Estatuko fiskal nagusiari, sekretuak ezagutarazteagatik
Auzitegi Gorenak 7.200 euroko isuna ere ezarri dio Alvaro Garcia Ortizi, eta 10.000 euro eman beharko dizkio Alberto Gonzalez Amadorri kalte moralen ordainetan. Sententzia osoa ez dago oraindik idatzita eta egun edo aste batzuen buruan jakinaraziko da. Auzitegi Gorenean bertan deuseztatze-intzidente bat eskatu ahal izango du fiskalak zigorra etenarazteko; bide horrek ez du aurrera egiten normalean, baina beharrezkoa da Konstituzionalera babes eske jotzeko.
Franco hil ondoren, fusilatutakoen senideek desobiratzeak egin zituzten Nafarroako hegoaldean
Franco hil ondoren, fusilatutakoen senideak bide bazterretatik euren senideak ateratzen hasi ziren, lur duintasunez emateko, batez ere Nafarroan. Desobiratzeak Martzillan, Azkoienen eta Nafarroako erdialdean izan ziren, 1978 eta 1981 artean.
Alberto Alonsoren ustez, "kezkagarria da" Martxoaren 3ko Memoriala atzeratzea, baina 2026an proiektuetan lanean hastea espero du
Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren zuzendari den Alberto Alonsok adierazi duenez, 1976ko Martxoaren 3ko Memorialaren atzerapena "kezkatzeko moduko puntuan" badago ere, "urtea amaitu baino lehen hitz egiten hastea" espero du. Gabonetako jaiotzen arazoa "konpontzeko bidean" denez, 2026an etorkizuneko proiektuetan lanean hastea espero du Alonsok.
Esteban: "PP eta bere gertuko hedabideak EAJ Cerdanen sarearekin lotzen saiatzen ari dira, agerikoa da"
Aitor Esteban EBBren presidenteak Alderdi Popularra eta "gertuko hedabideak" EAJ Cerdanen sarearekin lotzen "saitzen" ari direla salatu du, baina "ezertxo ere ez" dagoela azpimarratu du. "Lasai gaude, eta ez gara kikilduko benetakoak ez diren lau titular argitaratu direlako", gaineratu du. Estebanek azpimarratu du behin baino ez zela bildu Santos Cerdan PSOEren Antolakuntza idazkari ohiarekin Mariano Rajoyren aurkako zentsura-mozioa negoziatzeko.