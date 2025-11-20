50 urte Franco hil zela
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sanchezek demokrazia defendatzeko deia egin du, PPk frankismoa "sanchismoarekin" parekatu duen bitartean

Espainiako Gobernuko presidenteak Francoren heriotzaren 50. urteurrena gogoratu du sare sozialetan.

MADRID, 08/10/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), escucha la intervención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (de espaldas), durante la sesión de control al gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. El Gobierno vuelve a enfrentarse en el Congreso a una jornada difícil en la que quiere sacar adelante su decreto ley para el embargo de armas a Israel y la ley de Movilidad Sostenible, y en ambos casos ya solo depende de Podemos, que mantiene la incógnita sobre el sentido de su voto. EFE/ Chema Moya

Espainiako Kongresuko osoko bilkura baten artxiboko irudia. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak demokrazia defendatzeko deia egin du ostegun honetan, Francisco Franco hil zela 50 urte bete direnean. PPren ustez, berriz, frankismoaren antzekoena “sanchismoa” dela iradoki du.

Sanchezek urteurrenaren berri eman du sare sozialetan zabaldutako bideo baten bidez. Bertan azpimarratu duenez, Espainia egungo "demokrazia betea eta oparoa" bihurtu zuen eraldaketaren hasiera ospatzen ari dira.

"Ospatu egiten dugu iritzia eman, pentsatu, bozkatu eta norberak nahi duena izatea", gaineratu du gobernuburuak. Defenda dezagun".

Bien bitartean, PPn, Alicia Garcia Senatuko bozeramaileak esan du "frankismoaren antzekoena sanchismoa" dela.

Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidentearen ustez, "demokrazia denok bat eginda aurrera begiratzea da", eta lehenengo gauza "Gerra Zibilaren ataria gaitzestea da, espainiarren arteko harresia eraikitzea, alegia", esan du.

Polemikoa izan da Maria Jose Catala Valentziako alkateak 50. urteurren honi buruz egin duen analisia. Lehenik eta behin, frankismoak alde "positiboak eta negatiboak" izan zituela adierazi du, eta gero atzera egin du, "gure herriaren aro beltza" dela esanez, "gainditu eta aurrera begiratzea merezi duena, izan zena gaitzetsiz".

Frankismoa Memoria Historikoa Psoe PP Espainiako gobernua Espainia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Declaración de Álvaro García Ortíz
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bi urteko inhabilitazioa ezarri dio Gorenak Estatuko fiskal nagusiari, sekretuak ezagutarazteagatik

Auzitegi Gorenak 7.200 euroko isuna ere ezarri dio Alvaro Garcia Ortizi, eta 10.000 euro eman beharko dizkio Alberto Gonzalez Amadorri kalte moralen ordainetan. Sententzia osoa ez dago oraindik idatzita eta egun edo aste batzuen buruan jakinaraziko da. Auzitegi Gorenean bertan deuseztatze-intzidente bat eskatu ahal izango du fiskalak zigorra etenarazteko; bide horrek ez du aurrera egiten normalean, baina beharrezkoa da Konstituzionalera babes eske jotzeko.  

Alberto Alonso Gogora
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Alberto Alonsoren ustez, "kezkagarria da" Martxoaren 3ko Memoriala atzeratzea, baina 2026an proiektuetan lanean hastea espero du

Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren zuzendari den Alberto Alonsok adierazi duenez, 1976ko Martxoaren 3ko Memorialaren atzerapena "kezkatzeko moduko puntuan" badago ere, "urtea amaitu baino lehen hitz egiten hastea" espero du. Gabonetako jaiotzen arazoa "konpontzeko bidean" denez, 2026an etorkizuneko proiektuetan lanean hastea espero du Alonsok.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Esteban: "PP eta bere gertuko hedabideak EAJ Cerdanen sarearekin lotzen saiatzen ari dira, agerikoa da"

Aitor Esteban EBBren presidenteak Alderdi Popularra eta "gertuko hedabideak" EAJ Cerdanen sarearekin lotzen "saitzen" ari direla salatu du, baina "ezertxo ere ez" dagoela azpimarratu du. "Lasai gaude, eta ez gara kikilduko benetakoak ez diren lau titular argitaratu direlako", gaineratu du. Estebanek azpimarratu du behin baino ez zela bildu Santos Cerdan PSOEren Antolakuntza idazkari ohiarekin Mariano Rajoyren aurkako zentsura-mozioa negoziatzeko.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X