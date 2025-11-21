VÍCTIMAS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Vitoria pide responsabilidades al Estado por los sucesos del 3 de marzo del 76 y de los sanfermines del 78

El Ayuntamiento ha aprobado una moción presentada, entre otras, por las asociaciones Martxoak 3 y Sanfermines 78 Gogoan.
gasteiz vitoria udaletxea ayuntamiento julia llamas
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Euskaraz irakurri: Gasteizek erantzukizunak eskatu dizkio Estatuari 76ko martxoaren 3ko eta 78ko sanferminetako gertaerengatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha pedido al Gobierno de España que reconozca "la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes perpetrados" en la capital alavesa el 3 de marzo de 1976 y en los sanfermines de Pamplona/Iruña de 1978.

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado la moción presentada por las asociaciones Martxoak 3 y Sanfermines 78 Gogoan, entre otras, que busca un “reconocimiento pleno de las víctimas del franquismo sin Franco”. PNV, EH Bildu y Elkarrekin han votado a favor y PSE y PP se han abstenido.

Los hechos a los que hace referencia la moción son el asesinato por parte de la Policía de cinco trabajadores que participaban en una asamblea en la capital alavesa el 3 de marzo de 1976 y el asesinato de Germán Rodríguez de un tiro en la cabeza en los incidentes de Pamplona del 8 de julio de 1978.

Concretamente, la moción pide al Ejecutivo central y a su presidente, Pedro Sánchez, una declaración oficial "al más alto nivel" reconociendo la responsabilidad del Estado en esos dos hechos.

Además, en el texto se insta a las "instituciones competentes" a que den pasos "reales y definitivos para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de la violencia del Estado y abrir las puertas a la obtención de la obligada justicia y reparación, a fin de lograr que hechos similares no vuelvan a repetirse".

Esta iniciativa se trasladará al resto de municipios vinculados a los "crímenes impunes" del 3 de marzo de 1976 y de los Sanfermines de 1978: Pamplona, Donostia-San Sebastián (donde un joven fue asesinado en 1978 por disparos de la policía cuando participaba en una protesta por lo sucedido en la capital navarra), Astigarraga y Basauri (con otra persona muerta en 1976, en las protestas por lo acontecido en Vitoria-Gasteiz).

Ayuntamiento de Vitoria Vitoria-Gasteiz Pamplona Ayuntamiento de Pamplona Franquismo Víctimas de abusos policiales Política

Te puede interesar

Nerea Kortajarena Bingen Zupiria
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Bingen Zupiria defiende que informar de la procedencia de los detenidos sirve para "combatir la mentira y la estigmatización"

Según el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria,  ha defendido que la medida "ayuda a aclarar las cosas con la información adecuada" frente a "quieren aparentan que estamos tratando de ocultar datos".  EH Bildu, por su parte, ha acusado al consejero de alimentar el discurso de la derecha y desoir las críticas. 
Imanol Pradales lehendakari
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pradales pide a Macron por carta que "se implique" en la conexión de la Alta Velocidad

En respuesta a una pregunta del presidente del PP vasco, Javier de Andrés, en el pleno de control, el lehendakari ha insistido en que las demoras "lastran como país" a Euskadi. Por ello, pide al presidente de Francia, Emmanuel Madron, y al primer ministro del país galo, Sébastien Lecornu, que "se impliquen" en la ejecución de la conexión de la alta velociad ferroviaria Hendaia-Dax-Burdeos. 

VITORIA, 21/11/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales, interviene ante la Cámara vasca este viernes para exponer su visión sobre la situación de Euskadi 50 años después de la muerte de Francisco Franco, en respuesta a una pregunta del PNV en el pleno de control del Parlamento Vasco. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pradales reclama que el Estado realice un acto de reparación y de reconocimiento del agravio cometido en la dictadura

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reclamado que el Estado español realice un acto de reparación y de reconocimiento del agravio cometido en la dictadura, ya que "todavía tiene una gran deuda en el reconocimiento de las injusticias sufridas por Euskadi en el pasado" y para "mostrar el respeto que se le debe a nuestro país en ese sentido".

Cargar más
Publicidad
X