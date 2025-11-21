Vitoria pide responsabilidades al Estado por los sucesos del 3 de marzo del 76 y de los sanfermines del 78
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha pedido al Gobierno de España que reconozca "la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes perpetrados" en la capital alavesa el 3 de marzo de 1976 y en los sanfermines de Pamplona/Iruña de 1978.
El pleno del Ayuntamiento ha aprobado la moción presentada por las asociaciones Martxoak 3 y Sanfermines 78 Gogoan, entre otras, que busca un “reconocimiento pleno de las víctimas del franquismo sin Franco”. PNV, EH Bildu y Elkarrekin han votado a favor y PSE y PP se han abstenido.
Los hechos a los que hace referencia la moción son el asesinato por parte de la Policía de cinco trabajadores que participaban en una asamblea en la capital alavesa el 3 de marzo de 1976 y el asesinato de Germán Rodríguez de un tiro en la cabeza en los incidentes de Pamplona del 8 de julio de 1978.
Concretamente, la moción pide al Ejecutivo central y a su presidente, Pedro Sánchez, una declaración oficial "al más alto nivel" reconociendo la responsabilidad del Estado en esos dos hechos.
Además, en el texto se insta a las "instituciones competentes" a que den pasos "reales y definitivos para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de la violencia del Estado y abrir las puertas a la obtención de la obligada justicia y reparación, a fin de lograr que hechos similares no vuelvan a repetirse".
Esta iniciativa se trasladará al resto de municipios vinculados a los "crímenes impunes" del 3 de marzo de 1976 y de los Sanfermines de 1978: Pamplona, Donostia-San Sebastián (donde un joven fue asesinado en 1978 por disparos de la policía cuando participaba en una protesta por lo sucedido en la capital navarra), Astigarraga y Basauri (con otra persona muerta en 1976, en las protestas por lo acontecido en Vitoria-Gasteiz).
Te puede interesar
Bingen Zupiria defiende que informar de la procedencia de los detenidos sirve para "combatir la mentira y la estigmatización"
Según el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha defendido que la medida "ayuda a aclarar las cosas con la información adecuada" frente a "quieren aparentan que estamos tratando de ocultar datos". EH Bildu, por su parte, ha acusado al consejero de alimentar el discurso de la derecha y desoir las críticas.
El dueño de El Ventorro declara que no escuchó las llamadas de Mazón y que éste abandonó el local antes de las 19:00
El hostelero ha declarado este viernes ante la jueza de Catarroja en calidad de testigo. Ha explicado que él no tuvo noticias de lo ocurrido en todo el día y ha señalado que no vio preocupado a Mazón.
Sumar no seguirá negociando con el Gobierno Vasco y enmendará a la totalidad el presupuesto de 2026
Hernández, en declaraciones a los medios de comunicación durante el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, ha denunciado que el Ejecutivo ha demostrado que "no quiere negociar" con Sumar un eventual apoyo de este grupo a las cuentas del próximo año.
Pradales pide a Macron por carta que "se implique" en la conexión de la Alta Velocidad
En respuesta a una pregunta del presidente del PP vasco, Javier de Andrés, en el pleno de control, el lehendakari ha insistido en que las demoras "lastran como país" a Euskadi. Por ello, pide al presidente de Francia, Emmanuel Madron, y al primer ministro del país galo, Sébastien Lecornu, que "se impliquen" en la ejecución de la conexión de la alta velociad ferroviaria Hendaia-Dax-Burdeos.
Rosa Lluch en Radio Euskadi: "Reconforta ver que, 25 años después, tanta gente sigue echando de menos a mi padre"
La hija de Ernst Lluch, asesinado por ETA tal día como hoy hace 25 años, afirma que aún hay mucho que hacer para conseguir una tranquilidad total, pero es positiva y está convencida de que "todo llegara".
Pradales reclama que el Estado realice un acto de reparación y de reconocimiento del agravio cometido en la dictadura
El lehendakari, Imanol Pradales, ha reclamado que el Estado español realice un acto de reparación y de reconocimiento del agravio cometido en la dictadura, ya que "todavía tiene una gran deuda en el reconocimiento de las injusticias sufridas por Euskadi en el pasado" y para "mostrar el respeto que se le debe a nuestro país en ese sentido".
El Supremo cita el jueves a Ábalos y a Koldo García para revisar sus medidas cautelares
El juez Leopoldo Puente ha convocado una vista para decidir si mantiene en libertad al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, investigados en el caso Koldo. La Fiscalía y las acusaciones populares han reclamado su ingreso en prisión.
ETA mató hace 25 años a Ernest Lluch, figura clave del diálogo y la convivencia
San Sebastián celebra a las 12:30 horas un acto en la Plaza de la Constitución para recordar a Ernest Lluch en el 25 aniversario de su asesinato por ETA, un homenaje que pone el foco en su apuesta por el diálogo y la convivencia.
Duras críticas de la mayoría de la investidura al fallo contra García Ortiz
Aunque afirman que esperarán a analizar la sentencia completa para hacer una valoración más profunda, las primeras impresiones de PSOE, Sumar, ERC, y PNV sobre el fallo hablan de “golpe judicial” o “judicialización de la política”.