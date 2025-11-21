El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha pedido al Gobierno de España que reconozca "la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes perpetrados" en la capital alavesa el 3 de marzo de 1976 y en los sanfermines de Pamplona/Iruña de 1978.

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado la moción presentada por las asociaciones Martxoak 3 y Sanfermines 78 Gogoan, entre otras, que busca un “reconocimiento pleno de las víctimas del franquismo sin Franco”. PNV, EH Bildu y Elkarrekin han votado a favor y PSE y PP se han abstenido.

Los hechos a los que hace referencia la moción son el asesinato por parte de la Policía de cinco trabajadores que participaban en una asamblea en la capital alavesa el 3 de marzo de 1976 y el asesinato de Germán Rodríguez de un tiro en la cabeza en los incidentes de Pamplona del 8 de julio de 1978.

Concretamente, la moción pide al Ejecutivo central y a su presidente, Pedro Sánchez, una declaración oficial "al más alto nivel" reconociendo la responsabilidad del Estado en esos dos hechos.

Además, en el texto se insta a las "instituciones competentes" a que den pasos "reales y definitivos para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de la violencia del Estado y abrir las puertas a la obtención de la obligada justicia y reparación, a fin de lograr que hechos similares no vuelvan a repetirse".



Esta iniciativa se trasladará al resto de municipios vinculados a los "crímenes impunes" del 3 de marzo de 1976 y de los Sanfermines de 1978: Pamplona, Donostia-San Sebastián (donde un joven fue asesinado en 1978 por disparos de la policía cuando participaba en una protesta por lo sucedido en la capital navarra), Astigarraga y Basauri (con otra persona muerta en 1976, en las protestas por lo acontecido en Vitoria-Gasteiz).