BIKTIMAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gasteizek erantzukizunak eskatu dizkio Estatuari 76ko martxoaren 3ko eta 78ko sanferminetako gertaerengatik

Beste hainbat elkarterekin batera Martxoak 3 eta Sanfermines 78 Gogoanek  aurkeztutako mozioa onartu du Udalbatzak.

gasteiz vitoria udaletxea ayuntamiento julia llamas

Gasteizko udaletxea. Argazkia: EITB.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Udalak Espainiako Gobernuari eskatu dio onar dezala Arabako hiriburuan 1976ko martxoaren 3an eta Iruñean 1978ko sanferminetan izandako gertaeretan "Estatuak izan zuen erantzukizun nagusi eta zuzena".

Udaleko osoko bilkurak Martxoak 3 eta Sanfermines 78 Gogoan elkarteek aurkeztutako mozioa onartu du, besteak beste, "Fraco gabeko frankismoaren biktimak" aitortzea helburu duena. EAJk, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek aldeko botoa eman dute, eta PSE-EE eta PP abstenitu egin dira.

Mozioak aipatzen dituen gertakariak bi dira nagusiki. Alde batetik, 1976ko martxoaren 3an Arabako hiriburuan batzar batean parte hartzen ari ziren bost langile hil zituen Poliziak, eta bestetik, 1978ko uztailaren 8an izan ziren istiluetan German Rodriguez hil zuen Poliziak, buruan tiro bat emanda. Hala ere, kontuan hartzen dira baita ere, bi gertaera horien protestatean beste herri eta hirietan izan ziren gertaerak eta hilketak.

Zehazki, mozioak "maila goreneko" adierazpen ofiziala eskatu die Espainiako Gobernuari eta Pedro Sanchez presidenteari, bi gertakari horietan Estatuak duen erantzukizuna aitortuz.

Gainera, testuan "erakunde eskudunei" eskatzen zaie urrats "errealak eta behin betikoak" eman ditzatela "Estatuaren indarkeriaren biktimek egia jakiteko duten eskubidea bermatzeko eta beharrezkoa den justizia eta erreparazioa lortzeko ateak irekitzeko, antzeko gertaerak berriro gerta ez daitezen ".

Ekimena bi gertaera nagusiekin lotuta dauden gainerako udalerrietara ere eramango dute elkarteek: Iruñera, Donostiara (1978an gazte bat hil zen Poliziaren tiroen ondorioz, Iruñean gertatutakoaren aurkako protestetan parte hartzen ari zenean), Astigarragara eta Basaurira (beste hildako bat izan zen 1976an, Gasteizko hilketen aurkakoprotestetan).

Gasteizko Udala Gasteiz Iruñea Iruñeko Udala Frankismoa Polizia abusuen biktimak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X