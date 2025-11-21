Gasteizek erantzukizunak eskatu dizkio Estatuari 76ko martxoaren 3ko eta 78ko sanferminetako gertaerengatik
Beste hainbat elkarterekin batera Martxoak 3 eta Sanfermines 78 Gogoanek aurkeztutako mozioa onartu du Udalbatzak.
Gasteizko Udalak Espainiako Gobernuari eskatu dio onar dezala Arabako hiriburuan 1976ko martxoaren 3an eta Iruñean 1978ko sanferminetan izandako gertaeretan "Estatuak izan zuen erantzukizun nagusi eta zuzena".
Udaleko osoko bilkurak Martxoak 3 eta Sanfermines 78 Gogoan elkarteek aurkeztutako mozioa onartu du, besteak beste, "Fraco gabeko frankismoaren biktimak" aitortzea helburu duena. EAJk, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek aldeko botoa eman dute, eta PSE-EE eta PP abstenitu egin dira.
Mozioak aipatzen dituen gertakariak bi dira nagusiki. Alde batetik, 1976ko martxoaren 3an Arabako hiriburuan batzar batean parte hartzen ari ziren bost langile hil zituen Poliziak, eta bestetik, 1978ko uztailaren 8an izan ziren istiluetan German Rodriguez hil zuen Poliziak, buruan tiro bat emanda. Hala ere, kontuan hartzen dira baita ere, bi gertaera horien protestatean beste herri eta hirietan izan ziren gertaerak eta hilketak.
Zehazki, mozioak "maila goreneko" adierazpen ofiziala eskatu die Espainiako Gobernuari eta Pedro Sanchez presidenteari, bi gertakari horietan Estatuak duen erantzukizuna aitortuz.
Gainera, testuan "erakunde eskudunei" eskatzen zaie urrats "errealak eta behin betikoak" eman ditzatela "Estatuaren indarkeriaren biktimek egia jakiteko duten eskubidea bermatzeko eta beharrezkoa den justizia eta erreparazioa lortzeko ateak irekitzeko, antzeko gertaerak berriro gerta ez daitezen ".
Ekimena bi gertaera nagusiekin lotuta dauden gainerako udalerrietara ere eramango dute elkarteek: Iruñera, Donostiara (1978an gazte bat hil zen Poliziaren tiroen ondorioz, Iruñean gertatutakoaren aurkako protestetan parte hartzen ari zenean), Astigarragara eta Basaurira (beste hildako bat izan zen 1976an, Gasteizko hilketen aurkakoprotestetan).
Bingen Zupiriaren ustez, atxilotuen jatorriaren berri emateak "gezurraren eta estigmatizazioaren aurka borrokatzeko" balio du
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuaren arabera, neurriak "gauzak informazio egokiarekin argitzen laguntzen du", baina "batzuk itxura eman nahi dute datuak ezkutatu nahian gabiltzala". EH Bilduk, berriz, eskuinaren diskurtsoa elikatzea eta kritikei entzungor egitea leporatu dio sailburuari.
El Ventorroko jabeak adierazi du ez zituela Mazonen deiak entzun eta 18:30ak eta 19:00ak artean joan zela
Valentziako Generalitateak GOIDIAren inguruan egin zuen kudeaketa ikertzen ari den Catarrojako (Valentzia) epailearen aurrean deklaratu behar izan du ostalariak. Ez zuela Mazon telefonoz hitz egiten entzun esan du eta ez zitzaiola iruditu presidentea arduratuta zegoenik.
Sumarrek ez du Eusko Jaurlaritzarekin negoziatzen jarraituko eta osoko zuzenketa aurkeztuko die aurrekontuei
Halaxe iragarri die Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak komunikabideei. Hernandezek salatu du Jaurlaritzak erakutsi duela ez duela Sumarrekin negoziatu nahi datorren urteko kontuei taldeak balizko babesa ematea.
Abiadura Handiko Trenaren konexioan "inplikatzeko" eskatu dio Pradalesek Macroni gutun bidez
Javier de Andres EAEko PPko presidenteak Legebiltzarrean egindako galdera bati erantzunez, lehendakariak esan du atzerapenak "oztopo" direla Euskadiren garapenarentzat. Horregatik, gutun bana bidali die Emmanuel Madron Frantziako presidenteari eta Sebastien Lecornu Frantziako lehen ministroari, Hendaia-Dax-Bordele konexioan "inplikatzeko" eskatuz.
Pradalesek diktaduran egindako bidegabekeria konpontzeko eta aitortzeko keinu bat egitea eskatu du
Imanol Pradales lehendakariak Espainiako Estatuak diktaduran egindako bidegabekeria konpontzeko eta aitortzeko eskatu du. Lehendakariaren hitzetan, "Estatuak oraindik zor handia du Euskadik iraganean jasandako bidegabekerien aitorpenean".
Rosa Lluch Radio Euskadin: “Pozgarria da 25 urte geroago aita oroitu eta faltan botatzen dutela ikustea”
ETAk duela 25 urte hil zuen Ernst Lluchen alabaren hitzetan, "asko dago egiteko" erabateko lasaitasuna lortzeko bidean, baina baikorra da eta ziur dago "dena iritsiko zela".
Gorenak Abalos eta Koldo Garcia deitu ditu ostegunean kautelazko neurriak berrikusteko
Leopoldo Puente epaileak bista deitu ditu Koldo auzian ikertutako Jose Luis Abalos ministro ohia eta haren aholkulari ohi Koldo Garcia. Fiskaltzak eta herri-akusazioek espetxeratzea eskatu dute.
25 urte dira ETAk Ernest Lluch hil zuela, elkarrizketaren eta bizikidetzaren giltzarri
Ekitaldia egingo dute 12:30ean Donostiako Konstituzio Plazan Ernest Lluch gogoratzeko, ETAk hil zueneko 25. urteurrenean. Omenaldi horrek elkarrizketaren eta bizikidetzaren aldeko apustuan jarriko du arreta.
Inbestiduraren gehiengoak gogor kritikatu du Garcia Ortizen aurkako zigorra
Epai osoa aztertu ondoren balorazio hobea egingo dutela esan arren, PSOEk, Sumarrek, ERCk eta EAJk epaiari buruz egindako lehen iritziek "kolpe judiziala" edo "politikaren judizializazioa" aipatzen dute.