“Son cada vez más los sectores populares que nos dan su confianza. Hasta habernos convertido en la primera fuerza política de este país. No vamos a defraudar esa confianza. Somos seguridad para el presente y garantía de futuro para las mayorías sociales de Euskal Herria”, ha señalado el secretario general de la coalición abertzale al finalizar la manifestación.

Por lo tanto, ha dicho, “EH Bildu se compromete a asumir todas las decisiones políticas e institucionales que hagan falta y a poner al pueblo por delante de las siglas”.

En ese sentido, Otegi ha indicado que asumirán los compromisos políticos e institucionales que hagan falta “con las fuerzas políticas y sindicales del país, para hacer frente al autoritarismo”.

También ha subrayado que asumen el compromiso de que EH Bildu “ni está ni estará en la equidistancia o la ambigüedad política con respecto al autoritarismo de las derechas”. “Si de nuestros votos depende, no habrá nunca en ningún lugar ningún gobierno de derechas extremas”, ha concluido.