Manifestación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Otegi: "Somos seguridad para el presente y garantía de futuro para las mayorías sociales de Euskal Herria "

La manifestación convocada por EH Bildu ha finalizado con la intervención del secretario general de la coalición, quien ha subrayado que se compromete a “asumir todas las decisiones políticas e institucionales que hagan falta y a poner al pueblo por delante de las siglas”.

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EH Bilduk manifestazioa egin du Bilbon Euskal Herria "erresistentzia gune antifaxista" izango dela aldarrikatzeko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

30 000 personas se han manifiestado este sábado en Bilbao en una marcha convocada por EH Bildu para reivindicar "la identidad nacional y la soberanía del pueblo vasco" y subrayar que Euskal Herria será un "foco de resistencia antifascista" en un contexto en el que el que se extienden "el autoritarismo y el fascismo".

BILBAO, 22/11/2025.- Un momento de la manifestación antifascista convocada este sábado por EH Bildu en Bilbao. EFE/ Luis Tejido

“Son cada vez más los sectores populares que nos dan su confianza. Hasta habernos convertido en la primera fuerza política de este país. No vamos a defraudar esa confianza. Somos seguridad para el presente y garantía de futuro para las mayorías sociales de Euskal Herria”, ha señalado el secretario general de la coalición abertzale al finalizar la manifestación.

Por lo tanto, ha dicho, “EH Bildu se compromete a asumir todas las decisiones políticas e institucionales que hagan falta y a poner al pueblo por delante de las siglas”.

En ese sentido, Otegi ha indicado que asumirán los compromisos políticos e institucionales que hagan falta “con las fuerzas políticas y sindicales del país, para hacer frente al autoritarismo”.

También ha subrayado que asumen el compromiso de que EH Bildu “ni está ni estará en la equidistancia o la ambigüedad política con respecto al autoritarismo de las derechas”. “Si de nuestros votos depende, no habrá nunca en ningún lugar ningún gobierno de derechas extremas”, ha concluido.

18:00 - 20:00
Manifestaciones Bizkaia Bilbao EH Bildu Política

Te puede interesar

Nerea Kortajarena Bingen Zupiria
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Bingen Zupiria defiende que informar de la procedencia de los detenidos sirve para "combatir la mentira y la estigmatización"

Según el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria,  ha defendido que la medida "ayuda a aclarar las cosas con la información adecuada" frente a "quieren aparentan que estamos tratando de ocultar datos".  EH Bildu, por su parte, ha acusado al consejero de alimentar el discurso de la derecha y desoir las críticas. 
Cargar más
Publicidad
X