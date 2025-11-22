Manifestazioa
Otegi: "Ziurtasuna gara bizi dugun garaiotan, eta etorkizunaren bermea Euskal Herriko gehiengo sozialentzat"

EH Bilduko idazkari nagusiaren hitzekin amaitu da gaur arratsalderako Bilboko kaleetan deituta zegoen manifestazioa. Otegik esan du euskal herritarren aurrean duten konpromisoetako bat dela “hartu beharreko erabaki politiko eta instituzional guztiak hartzea”.

 

 

Agentziak | EITB

30.000 lagun inguru atera dira kalera Bilbon, EH Bilduk deituta, Euskal Herriaren "nortasun nazionala eta subiranotasuna" aldarrikatzeko eta gurea "erresistentzia gune antifaxista" dela azpimarratzeko.

BILBAO, 22/11/2025.- Un momento de la manifestación antifascista convocada este sábado por EH Bildu en Bilbao. EFE/ Luis Tejido

“EH Bildu-EH Bai gero eta sektore zabalagoen esperantza bilakatu da. Euskal Herriko lehen indar politikoa, gara, eta prest gaude eman diguten konfiantza horri kemenez eta arduraz erantzuteko. Ez dizuegu hutsik egingo. Ziurtasuna gara bizi dugun garaiotan, eta etorkizunaren bermea Euskal Herriko gehiengo sozialentzat”, adierazi du Otegik.

Zentzu horretan, aurreratu du euskal herritarren aurrean duten konpromisoetako bat dela “hartu beharreko erabaki politiko eta instituzional guztiak hartzea”, bai eta herria siglen gainetik jartzea ere, “autoritarismoa gelditzeko bidean”.

Halaber, nabarmendu du EH Bildu ez dela anbiguotasun politikoan eroriko eskuineko indarren autoritarismoaren aurrean. “Gure esku badago, eskuin muturrak ez du inon eta inoiz aginduko”, esan du.

