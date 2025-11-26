VISITA OFICIAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El presidente de Alemania visita el 'Guernica' en el Museo Reina Sofía

Frank-Walter Steinmeier GUERNICA REINA SOFIAr-batean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alemaniako presidenteak Gernika bisitatu du Reina Sofi Museoan
author image

EITB

Última actualización

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier,  tras acudir al Congreso de los Diputados , ha visitado el Museo Reina Sofía, donde se exhibe el 'Guernica' de Picasso, obra inspirada en los ataques aéreos a la localidad de Gernika durante la guerra civil española. 

Titulares de Hoy Alemania Memoria Histórica Gernika Lumo Política

Te puede interesar

Mikel Zabalzari omenaldia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Emotivo homenaje a Mikel Zabalza en el 40 aniversario de su desaparición

Durante el acto, su hermana, Idoia Zabalza, ha señalado que siguen reivindicando "verdad y justicia" para Mikel y ha pedido que el caso no caiga en el olvido. El cadáver de Mikel Zabalza apareció en 1985 en el río Bidasoa veinte días después de su detención por la Guardia Civil. Casi cuatro décadas más tarde fue reconocido por el Gobierno Vasco como víctima de las Fuerzas de Seguridad. 
Cargar más
Publicidad
X