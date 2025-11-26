BISITA OFIZIALA
Alemaniako presidenteak 'Guernica' margolana ikusi du

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea Espainiako Diputatuen Kongresuan izan da gaur arratsaldean, eta handik, Reina Sofia Museora joan da Picassoren 'Guernica' lana ikustera.

Eguneko Titularrak Alemania Memoria Historikoa Gernika Lumo Politika

