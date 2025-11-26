Alemaniako presidenteak 'Guernica' margolana ikusi du
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea Espainiako Diputatuen Kongresuan izan da gaur arratsaldean, eta handik, Reina Sofia Museora joan da Picassoren 'Guernica' lana ikustera.
2017 eta 2024 artean eskudirutan egindako ordainketa guztien zerrenda eskatu dio Auzitegi Nazionalak PSOEri
'Koldo auzia' ikertzen ari den magistratuak aparteko ikerketa-lerro bat zabaldu zuen, PSOEk eskudirutan egindako ordainketak ikertzeko. Ustelkeriaren Aurkako Fiskaltzak eman dio PSOEri azken 6 urteotako ordainketen erregistroa eskatzeko agindua.
Mikel Zabalza desagertu eta hilda agertu arteko 21 egunen kontakizuna
40 urte bete dira Mikel Zabalza atxilotu eta hil zutela. Guardia Zibilak atxilotu eta 20 egunera agertu zen haren gorpua Bidasoan. 30 urte geroago, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak aitortu zuten Zabalza indarkeria politikoaren biktima izan zela. Inoiz ez zen epaiketarik egin nola hil zen argitzeko.
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak aho batez babestu du Teresa Peramato Estatuko fiskal nagusi izatea
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren txostena nahitaezkoa da, baina ez loteslea. Batzordeak egiaztatu duenez, Peramatok betetzen ditu Estatuko fiskal nagusi izendatzeko merezimenduak eta baldintzak: hamabost urteko jardun profesionala, ospe handiko legelari gisa. Peramatok Diputatuen Kongresuko Justizia Batzordearen oniritzia beharko du orain.
Mikel Zabalzari omenaldi hunkigarria egin diote, desagerrarazi zuteneko 40. urteurrenean
Ekitaldian, Idoia Zabalza ahizpak adierazi du Mikelentzat "egia eta justizia" aldarrikatzen jarraitzen dutela, eta eskatu du auzia ez dadila ahantzi. Mikel Zabalzaren gorpua 1985ean agertu zen Bidasoa ibaian, Guardia Zibilak atxilotu eta hogei egunera. Ia lau hamarkada geroago, Eusko Jaurlaritzak Segurtasun Indarren biktima gisa onartu zuen.
"Bertan egon ziren lekukoek" esan omen zioten Abalosi Sanchez eta Otegi bildu zirela
Bestalde, Maria Jesus Montero lehen presidenteorde eta Ogasun ministroak ukatu du bilera hori egin izana, eta baieztatu du Jose Luis Abalos ministro ohiak esandakoak ez duela kezkatzen.
EAJk eta EH Bilduk Zabalza auziko dokumentuen berehalako desklasifikazioa eskatu diote Sanchezi
Bi alderdiek gardentasuna blokeatzea eta Zabalza familiak egia lortzea galaraztea leporatu diote. Halaber, opakuak izan direla salatu dute, eta dokumentuak desklasifikatzea eskatu dute, Sekretu Ofizialen Lege berriaren zain egon gabe.
Sekretu ofizialen lege berria onartzeko eskatu die Sanchezek taldeei, Zabalzaren auzia argitzeko
Zabalzaren familiari errespetua eta elkartasuna adierazi ostean, Sanchezek elkarrekin lan egiteko deia egin die Diputatuen Kongresuko talde parlamentarioei, gaur egun indarrean dagoen lege frankista atzean utzi eta sekretu ofizialen lege berria aurrera ateratzeko.
Loiolako koartelak husteko epeak agortzea eragotz dezala eskatuko dio alkateak Defentsa Ministerioari
Koartelen ingurua diseinatu eta erabilerak zehazteko ideia-lehiaketa egingo dela iragarri du, gainera, Jon Insausti Donostiako alkateak. Bestalde, hiriko segurtasunaren arloan "aurrerapausoa" izango da, alkatearen esanetan, Ertzaintza eta Udaltzaingoa bilduko dituen Egiako komisaria bateratua martxan jartzea.
Albiste izango dira: Mikel Zabalzaren hilketaren 40. urteurrena, Michelin izarrak eta Baionako Bonnat-Helleu Museoa berriro zabalik
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.