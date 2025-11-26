Sánchez apela a los grupos a aprobar la nueva ley de secretos para arrojar luz al caso Zabalza

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha apelado este miércoles a los grupos parlamentarios a aprobar la nueva ley de secretos oficiales para que puedan desclasificarse documentos que arrojen luz a casos como el de Mikel Zabalza, de cuya detención y asesinato se cumplen 40 años.

Zabalza fue detenido por la Guardia Civil el 26 de noviembre de 1985 en San Sebastián y trasladado al cuartel de Intxaurrondo, donde fue torturado hasta la muerte. Veinte días después su cuerpo apareció en el río Bidasoa.

Sin embargo, los agentes de la Guardia Civil señalaron que el detenido huyó y murió ahogado.

"La verdad está en sus manos", ha dicho a Sánchez la diputada del PNV Maribel Vaquero, que le ha instado a esclarecer los hechos y dejar de negar la verdad después de 40 años a la familia Zabalza desclasificando los documentos secretos sobre su detención y muerte.

Tras manifestar su respeto y solidaridad con la familia de Zabalza, Sánchez ha defendido que "ningún poder del Estado debe estar excluido de la rendición de cuentas ni de la fiscalización de sus actos".

Con todo, ha afirmado que no está en sus manos solamente impulsar la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales que acabe con la actual norma franquista, y que establezca la desclasificación automática de determinados documentos transcurridos ciertos plazos.

"Confío en que tengamos una mayoría de grupos parlamentarios para sacar adelante una de las leyes más importantes probablemente de esta legislatura", ha añadido Sánchez antes de apelar a la "responsabilidad" de las fuerzas políticas para sacer adelante este cambio normativo.