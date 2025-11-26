Albiste da
Sekretu ofizialen lege berria onartzeko eskatu die Sanchezek taldeei, Zabalza auzia argitzeko

Zabalzaren familiari errespetua eta elkartasuna adierazi ostean, Sanchezek elkarren lan egiteko deia egin die Diputatuen Kongresuko talde parlamentarioei, gaur egun indarrean dagoen lege frankista atzean utzi eta sekretu ofizialen lege berria aurrera ateratzeko. 

Pedro Sanchez Congreso
Pedro Sanchez, asteazken honetan Kongresuan egingo den kontrol saioan. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Mikel Zabalza atxilotu eta hil zutela 40 urte betetzen diren honetan, EAJk eta EH Bilduk haren heriotzari buruzko argibideak eskatu dizkiote Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari. EAJren eta EH Bilduren galderei erantzunez, gobernuak mahai gainean jarri duen sekretu ofizialen lege berria onartzeko deia egin die obernuburuak talde parlamentarioei. 

1985eko azaroaren 26an atxilotu zuten Donostian, terrorismoaren aurkako operazio baten barruan, eta Guardia Zibilaren Intxaurrondoko kuartelean hil arte torturatu egin zuten. Hogei egun geroago, haren gorpua Bidasoa ibaian agertu zen. 

Hala ere, orduko iturri ofizialen arabera, Zabalza ihes egiten saiatu eta ito egin zen Bidasoa ibaian. 

"Egia zuen eskuetan dago, batera lan egiteko eskatzen dizuet", esan dio Sanchezek Maribel Vaquero EAJk Diputatuen Kongresuan duen bozeramaileari erantzunez. 

Zabalzaren familiari errespetua eta elkartasuna adierazi ostean, Sanchezek elkarren lan egiteko deia egin die Diputatuen Kongresuko talde parlamentarioei, gaur egun indarrean dagoen lege frankista atzean utzi eta sekretu ofizialen lege berria aurrera ateratzeko. 

Halaber, Sanchezek argi eta garbi utzi du Estatuko botereek ere kontuak eman behar dituztela. 

Dokumentuak desklasifikatzeak ez diola beldurrik ematen adierazi du Sanchezek, baina horretarako sekretu ofizialen lege berria onartu behar dela eta hori ez dagoela gobernuaren esku bakarrik gaineratu du. 

Hori dela eta, erantzukizunez jokatzeko deia egin die talde parlamentarioei. 

