El PNV exige a Sánchez desclasificar documentos y critica que la memoria democrática se limite al franquismo

El PNV ha instado este miércoles al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a desclasificar documentos aún secretos de la dictadura, la Transición y décadas posteriores, especialmente los que afectan al caso de Mikel Zabalza. La portavoz jeltzale, Maribel Vaquero, ha aprovechado el 40 aniversario de la detención del joven navarro para denunciar que la memoria democrática “no debería servir solo para hablar de Franco” y ha reprochado al Ejecutivo que impida esclarecer hechos que aún hoy siguen sin explicación.

Vaquero ha recordado que los audios difundidos en 2021, en los que un agente admitía que “se les fue la mano” durante el interrogatorio, cuestionan por completo la versión oficial de la muerte de Zabalza. La diputada ha acusado al Gobierno español de negarse a ofrecer verdad, justicia y reparación a la familia y ha afirmado que la legislación vigente ya permitiría la desclasificación, pese a las justificaciones de Moncloa. “Han pasado tres años y todo sigue igual”, ha lamentado.

Sánchez defendió su compromiso con la transparencia, pero insistió en que es necesaria una nueva Ley de Secretos Oficiales para proceder a la desclasificación sistemática de documentos, una norma cuya tramitación sigue bloqueada en el Congreso. El presidente pidió el apoyo de los grupos para avanzar, aunque no logró convencer al PNV, que le instó a cumplir sus compromisos y a “verter luz” sobre las zonas oscuras del Estado.