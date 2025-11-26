EAJk eta EH Bilduk Zabalza auziko dokumentuen berehalako desklasifikazioa eskatu diote Sanchezi
Bi alderdiek gardentasuna blokeatzea eta Zabalza familiak egia lortzea galaraztea leporatu diote. Halaber, opakuak izan direla salatu dute, eta dokumentuak desklasifikatzea eskatu dute, Sekretu Ofizialen Lege berriaren zain egon gabe.
EAJk asteazken honetan Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari eskatu dio desklasifikatu ditzala oraindik sekretupean dauden diktadura, Trantsizio eta ondorengo hamarkadetako dokumentuak, batez ere Mikel Zabalzaren kasuari dagozkionak.
Maribel Vaquero bozeramaile jeltzaleak gazte nafarraren atxiloketaren 40. urteurrena baliatu du memoria demokratikoak “Francori buruz hitz egiteko bakarrik balio behar ez lukeela” salatzeko, eta oraindik azalpenik gabe dauden gertaerak argitzea eragotzi izana aurpegiratu dio Gobernuari.
Vaquerok gogora ekarri du 2021ean zabaldutako audioek, non agente batek onartzen zuen “eskua joan zitzaiela” galdeketan zehar, erabat zalantzan jartzen dutela Zabalzaren heriotzaren bertsio ofiziala. Diputatuak Espainiako Gobernuari leporatu dio familiari egia, justizia eta erreparazioa eskaintzeari uko egin izana, eta indarrean dagoen legediak desklasifikazioa ahalbidetuko lukeela esan du, Moncloak justifikatu arren. “Hiru urte pasa dira eta denak berdin jarraitzen du”, deitoratu du.
Sanchezek gardentasunarekin duen konpromisoa defendatu du, baina nabarmendu du beharrezkoa dela Sekretu Ofizialen Lege berri bat dokumentuak sistematikoki desklasifikatzeko. Arau horren izapidetzea blokeatuta dago oraindik Kongresuan. Presidenteak taldeen babesa eskatu du aurrera egiteko, nahiz eta ez duen lortu EAJ konbentzitzea, eta hark bere konpromisoak betetzeko eta Estatuko eremu ilunen gainean “argia isurtzeko” eskatu dion.
Bilkura berean, Jon Iñarritu EH Bilduko diputatuak antzeko bidegurutzea izan du Felix Bolaños Justizia eta Presidentzia ministroarekin, eta aurpegiratu dio memoria historikoa defendatzen duen Gobernu batek “ez lukeela giltzapean mantendu behar” Zabalza auzian gertatutakoa argitu lezaketen dokumentuak.
Iñarrituk torturak, estalketak eta “biktimen aurkako umiliazioak” salatu ditu, eta bereziki “zigorgabetasunaren” aurka egin du, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak Zabalza indarkeria polizialaren biktima gisa aitortzen duten bitartean, Espainiako Gobernuak Arturo Espejo jeneral bihurtu izana kritikatuz, garai hartan Intxaurrondon tenientea zena.
Diputatuak ministroari eskatu dio ez fidatzeko dena etorkizuneko informazio sailkatuaren legeari, eta familiak eskatutako dokumentuak desklasifikatzeko, borondate politiko kontua dela azpimarratuz.
Bolañosek, bere aldetik, Espejori buruzko polemikan sartzea ekidin du, baina Jaurlaritzak “egia argitzeko” duen konpromisoa berretsi du, eta lege berria onartzearen alde agertu da, giza eskubideak urratzen dituzten jarduerak sailkatzea debekatuko duena eta sailkapenei helegitea jartzea ahalbidetuko duena.
Zure interesekoa izan daiteke
Sekretu ofizialen lege berria onartzeko eskatu die Sanchezek taldeei, Zabalza auzia argitzeko
Zabalzaren familiari errespetua eta elkartasuna adierazi ostean, Sanchezek elkarren lan egiteko deia egin die Diputatuen Kongresuko talde parlamentarioei, gaur egun indarrean dagoen lege frankista atzean utzi eta sekretu ofizialen lege berria aurrera ateratzeko.
Loiolako koartelak husteko epeak agortu ez ditzaten eskatuko dio alkateak Defentsa Ministerioari
Koartelen ingurua diseinatu eta erabilerak zehazteko ideia-lehiaketa egingo dela iragarri du, gainera, Jon Insausti Donostiako alkateak. Bestalde, hiriko segurtasunaren arloan "aurrerapausoa" izango da, alkatearen esanetan, Ertzaintza eta Udaltzaingoa bilduko dituen Egiako komisaria bateratua martxan jartzea.
Albiste izango dira: Mikel Zabalzaren hilketaren 40. urteurrena, Michelin izarrak eta Baionako Bonnat-Helleu Museoa berriro zabalik
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
EAJk eta EH Bilduk Zabalzaren auzia 40 urteren ostean desklasifikatzea eskatuko dute gaur Kongresuan
Bi alderdiek Pedro Sanchezi eta Felix Bolañosi zuzendutako galderak erregistratu dituzte, Mikel Zabalzaren atxiloketaren urteurrenean.
Alemaniako presidentea Gernikan izango da ostiralean, bonbardaketaren memoria ardatz duen bisitan
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea Espainiara joango da gaur, eta, ostiralean, Gernikara, bonbardaketaren biktimak gogoratzeko ekitaldi batean parte hartzera. Agenda ez da itxi, eta horrek Espainiako Gobernua bertan izango ote den ala ez erakundeen ezinegona eragin du.
Ollo kontseilariak ukatu egin du Nafarroako Gobernuak Bernedoko, Abaigarko eta Goñiko udalekuak finantzatu izana
Ana Ollo Nafarroako Gobernuko Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara kontseilariak agerraldia egin du Parlamentuko batzorde batean, Voxek eskatuta. Ollok hitzaldi laburra egin du, eta adierazi duenez, "azken bost urteetan ez departamentuak ez Euskarabideak ez diote zuzeneko finantzaketarik eman" udalekuak antolatzen dituen elkarteari, eta "ez dio inolako dirulaguntzarik ordaindu Sakanako Mankomunitateari".
Donostiako Udalak Alde Zaharreko eta erdialdeko ekitaldiak mugatuko ditu saturazioa geldiarazteko
Jon Insausti Donostiako alkateak azaldu duenez, lehentasuna "donostiarren bizi-kalkitatea bermatzea" da, baita "hiriak eskaintzeko duen guztiaz gozatu nahi dutenen eta atsedena eta eguneroko lanak ahalik eta nahasmendu txikienarekin egin behar dituztenen arteko bizikidetza egokia bermatzea" ere. Deszentralizazioa bilatuko da, baina baina zenbait ekitaldi "mugiezinak" direla zehaztu du, oso errotuta daudelako eta auzo horien nortasunaren parte direlako.
Andueza: "Frankismoaren ondorengoek eskatu behar dute barkamena Gernikako bonbardaketagatik, ez Espainiako Gobernuak"
Forum Europa-Tribuna Euskadin egindako hitzaldian PSE-EEren idazkari nagusiak adierazi duenez, Espainiako Gobernua ere altxamendu militarraren "biktima" izan zen. Francoren diktadurak eragindako bidegabekeriaren aitorpena egiteko eskatu zion Imanol Pradales lehendakariak Espainiako Gobernuari.
Teresa Peramato, itzal handiko fiskal aurrerakoia, genero indarkerian aditua
Teresa Peramato karrerako fiskala da 35 urte daramatza fiskaltzan, eta eragile juridikoen "aho bateko onarpena" du. Ibilbide luzea du, genero indarkeriaren aurkako borrokan nagusiki. Izan ere, arlo horretako espezializazio judizialaren "bultzatzaile handienetakotzat" jotzen da.