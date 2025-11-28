MEMORIA HISTÓRICA
Así vivieron el bombardeo de Gernika Mari Karmen Agirre y Crucieta Etxabe

Euskaraz irakurri: Honela bizi izan zuten Gernikako bonbardaketa Mari Karmen Agirrek eta Crucieta Etxabek
Euskadi Irratia ha entrevistado a dos mujeres que vivieron el bombardeo de 1937, y han recordado sus vivencias de entonces. Un día que ambas recuerdan perfectamente, y sus testimonios son muy importantes para no olvidar nunca lo ocurrido.

Un superviviente del bombardeo de Gernika agradece "emocionado" la visita de Steinmeier y pide que "no ocurra más"

Emilio Aperribay, uno de los supervivientes del bombardeo de Gernika en abril de 1937, ha asegurado estar "emocionado" ante el homenaje que se rendirá este viernes a las víctimas en la localidad vizcaína y ha expresado su agradecimiento por este gesto al presidente de Alemania, que le trasladará en una carta en la que también espera que lo sucedido "no ocurra en ningún sitio más".
