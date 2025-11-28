MEMORIA HISTORIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Honela bizi izan zuten Gernikako bonbardaketa Mari Karmen Agirrek eta Crucieta Etxabek

Gernikako bondardaketako testigantzak
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskadi Irratiak 1937ko bonbardaketa bizi izan zuten bi emakume elkarrizketatu ditu, eta gogora ekarri dituzte orduko bizipenak. Egun hartan gertatutakoa ondo gogoratzen dute biek, eta euren testigantzak oso garrantzitsuak dira jasandakoa inoiz ez ahazteko.

Gernika Lumo Memoria Historikoa Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X