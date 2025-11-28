Visita oficial a Gernika
El lehendakari Pradales recibe en Ajuria Enea al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradales lehendakariak Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea hartu du Ajuria Enean

Frank-Walter Steinmeier ha llegado a Ajuria Enea, donde le ha recibido el lehendakari, Imanol Pradales. Un aurresku ha dado inicio a esta recepción oficial.

Imanol Pradales Alemania Gernika Lumo Vitoria-Gasteiz Política

